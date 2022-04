Wenige Tage nach Bekanntwerden des Massakers an Zivilisten bat der Bürgermeister von Butscha um Hilfe. Er bitte insbesondere Ärzte und Mitarbeiter verschiedener Versorgungsunternehmen, nach Butscha zurückzukehren, sagte Anatoli Fedoruk in einer Videobotschaft. Derzeit gebe es weder Strom noch Gas. "Wenn Sie können, kommen Sie zurück!"

In einem Interview mit der italienischen Zeitung "Corriere della Sera" sagte Bürgermeister Fedoruk: "Meine Leute wurden aus Spaß oder aus Wut erschossen. Die Russen haben auf alles geschossen, was sich bewegt hat: Passanten, Leute auf Fahrrädern, Autos mit der Aufschrift ,Kinder’. Butscha ist die Rache der Russen für den ukrainischen Widerstand."

Weil Russland militärisch nicht weitergekommen sei, "wurde eine Safari auf Zivilisten organisiert", meinte er. Und Teile der Stadt seien "in ein Konzentrationslager umgewandelt worden" ohne Essen und Wasser. "Wer sich da rauswagte, um Nahrung zu suchen, der wurde einfach erschossen."

Moskau streitet das ab und behauptet, die Stadt bereits am 30. März verlassen zu haben. Russland wirft den Ukrainern eine "Provokation" vor. Dmitri Ljubinski, Putins Botschafter in Wien, schreibt auf Facebook gar von "verbrecherischer Inszenierung der ukrainischen Militaristen" in Butscha.

Diese Behauptungen werden von Faktenchecks freilich widerlegt. US-Satellitenbilder zeigen, dass einige der in Butscha aufgefundenen Leichen bereits vor dem Abzug der russischen Truppen dort gelegen haben. Die "hochauflösenden Bilder bestätigen die jüngsten Videos und Fotos in den sozialen Medien, auf denen Leichen zu sehen sind, die seit Wochen auf der Straße liegen", sagte ein Sprecher der US-Satellitenbildfirma Maxar Technologies. Agentur-Fotografen hatten bei einem Besuch am Samstag rund 20 Leichen in Zivilkleidung gesehen – einige davon mit gefesselten Händen.

Die "New York Times" berichtete, dass auf einem der Bilder, das mit 19. März datiert ist, sieben Körper zu sehen gewesen seien. Die Analyse weiterer Aufnahmen habe gezeigt, dass die Körper später nicht bewegt worden seien. Auf Videoaufnahmen war zu sehen, dass drei Menschen neben Fahrrädern lagen.

Bewohner Butschas berichteten laut der investigativen Website "The Inside" und der Rechercheplattform "Bellingcat" von Massenexekutionen durch die Russen. Während der Besatzung sei es verboten gewesen, das Haus zu verlassen, ansonsten sei man erschossen worden, berichtet eine Frau aus Butscha der BBC. Zudem berichteten Einwohner von Plünderungen durch russische Soldaten.