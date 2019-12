Begonnen hat alles mit einem friedlichen Protest, am Ende gab es mehr als 1000 Tote und bis zu 3500 Verletzte. Dazwischen lagen gut 14 Tage, die nicht nur Rumänien in Atem hielten. Vor 30 Jahren wurde mit Nicolae Ceausescu einer der grausamsten und realitätsfernsten realsozialistischer Herrscher gestürzt. Wie es eigentlich dazu kam, und was in diesen Tagen genau passierte, ist bis heute nicht geklärt.