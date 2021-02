Die Republikaner im Kongress dulden eine Extremistin in ihren Reihen

Der republikanische Senator Thom Tillis hat wenig Verständnis dafür, dass seine Partei im benachbarten Repräsentantenhaus die extrem rechte Abgeordnete Marjorie Taylor Greene aus Georgia nicht aus der Fraktion ausschließt. Es sei völlig inakzeptabel, dass ein Mitglied des US-Kongresses "gewalttätige QAnon-Rhetorik nachplappert und verrückte Verschwörungstheorien verbreitet", betonte der Senator und bezog damit klar Position gegen Taylor Greene. Die von Ex-Präsident Donald Trump als "künftiger Star" der Republikaner bezeichnete Anhängerin der QAnon-Verschwörungstheorie fischt in so ziemlich allen trüben Becken der US-Politik.

Taylor Greene zeigt Sympathien für den Mob, der am 6. Jänner das Kapitol stürmte. Sie verbreitet an vorderster Front die "große Lüge" von dem an der Urne unbesiegten Trump, dem düstere Kräfte später den Wahlsieg entrissen hätten.

"Das ist geisteskrank"

Auf Facebook gefiel ihr der Beitrag eines anderen Extremisten, der vorschlug, Nancy Pelosi, der Sprecherin des Repräsentantenhauses, "eine Kugel durch den Kopf zu jagen". Und kürzlich stellte sie in Frage, ob am 11. September 2001 überhaupt ein Flugzeug auf das Pentagon gestürzt sei.

"Das ist nicht konservativ", urteilte der republikanische Senator Tillis. "Das ist geisteskrank." Eine Sicht, die im Senat von vielen Republikanern geteilt wird.

Wie orientierungslos die "Grand Old Party" seit der Niederlage Trumps geworden ist, veranschaulicht die Reaktion von Minderheitsführer Kevin McCarthy im Repräsentantenhaus. "Diese Republikanische Partei ist ein sehr großes Zelt", erklärte er Reportern nach einer vierstündigen Krisensitzung seiner Fraktion in der Nacht auf Donnerstag, in der Taylor Greene an einer Stelle stehenden Applaus bekam.

Statt sie aus den Ausschüssen für Bildung und Haushalt abzuberufen oder sie aus der Fraktion auszuschließen, blieb es bei einer Rüge und Ermahnung. "Jeder ist eingeladen, bei uns mitzumachen", führte McCarthy weiter aus und wagte die Prognose, "dass wir in zwei Jahren die Mehrheit im Repräsentantenhaus haben".

In derselben Sitzung musste die Tochter des ehemaligen Vizepräsidenten Dick Cheney, Liz, um ihre Position im Führungsteam der Fraktion kämpfen. Sie stand wegen ihrer Stimme für das Impeachmentverfahren gegen den abgewählten Präsidenten unter massivem Beschuss der Trump-Republikaner. Der republikanische Abgeordnete Adam Kinzinger nannte das Verhalten von Fraktionsführer McCarthy "peinlich". Parteistrategen äußerten die Sorge, dass die fehlende Abgrenzung zu Extremisten wie Taylor Greene der Partei gehörigen Schaden zufüge, insbesondere in den heiß umkämpften Vororten der Großstädte. "Wir dürfen es nicht erlauben, dass Verschwörungstheoretiker Amok laufen", zitierte die "Washington Post" einen Insider.

Sprecherin Nancy Pelosi bezeichnete das Vorgehen McCarthys als "feige". In einer offiziellen Erklärung setzte sie hinter den Namen des Fraktionschefs statt des üblichen "R" für Republikaner ein "Q" für QAnon. Die Demokraten sahen sich gezwungen, in der Nacht auf Freitag mit ihrer Mehrheit im Repräsentantenhaus nachzuholen, was McCarthy in seiner Fraktion nicht vermochte. Sie verbannten Taylor Greene aus den Ausschüssen.

Taylor Greene zeigt sich von all dem ungerührt. In einem Interview verweigerte sie jede Entschuldigung. Die Demokraten seien "dumm", ihr auf diese Weise "zu helfen", sagte sie.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Donald Trump Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Thomas Spang