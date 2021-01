Erst 1,5 Prozent der EU-Bevölkerung haben bisher zumindest eine Teilimpfung gegen Covid-19 erhalten. Das illustriert, wie schleppend die Impfungen voranschreiten. Gleichzeitig aber breiten sich die neuen, hoch ansteckenden Virusvarianten immer schneller aus. Vor diesem Hintergrund berieten die 27 Staats- und Regierungschefs am Donnerstag in einer Videokonferenz das weitere Vorgehen. Der Kampf gegen die Pandemie findet gleich an mehreren Fronten statt.