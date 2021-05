Unter traditionellen US-Konservativen besteht eine Menge Wunschdenken, das durchaus mit den Illusionen des abgewählten Präsidenten Donald Trump konkurrieren kann. Die Liz Cheneys der "Grand Old Party" fantasieren von einem "Kampf um die Seele" der Republikaner. Sie versuchen, Truppen zu mobilisieren, die es in Wirklichkeit nicht gibt. Die Armee der "Never-Trumper" ist so klein, dass sie von den Horden des Rechtspopulisten überrannt würde.