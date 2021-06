Von einer 95 Jahre alten Dame würde man das nicht erwarten, aber Elizabeth II. scheint aus einem besonderen Holz geschnitzt. Die Queen, meldete die "Sunday Times", ist wieder zurück im Sattel. "Jeder in Windsor", zitierte die Sonntagszeitung eine Quelle bei Hof, "ist glücklich, sie wieder auf dem Rücken ihres Ponys zu sehen." Die Pferdenärrin will auch in ihrem hohen Alter nicht von ihrem Lieblingssport lassen und nutzt die privaten und ausgedehnten Parkanlagen von Schloss Windsor für erholsame