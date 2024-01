"Superwahljahr": Das sind die wichtigsten Wahlen im Jahr 2024

Auch in mehreren großen und bedeutenden Ländern der Erde finden heuer Präsidentschafts- und/oder Parlamentswahlen statt, ebenso in der Europäischen Union.

Eine Wahl hat bereits Anfang dieses Jahres für internationales Aufsehen gesorgt: Nämlich der Sieg des Unabhängigkeitsbefürworters Lai Ching-te (William Lai) bei der Präsidentschaftswahl in Taiwan am 13. Jänner. Peking, das Taiwan als abtrünnige Provinz der Volksrepublik China betrachtet, beschimpfte Lai und seine Vize-Kandidatin Hsiao Bi-khim umgehend als "gefährliches Unabhängigkeitsduo".

Im Folgenden eine Auswahl der noch kommenden wichtigen internationalen Wahltermine:

USA

Präsidentenwahl, Unterhauswahl, Teilsenatswahl, 5. November:

Bei der Präsidentschaftswahl in den USA hofft der republikanische Ex-Präsident Donald Trump auf eine Revanche gegen seinen demokratischen Rivalen, Amtsinhaber Joe Biden, dessen Wahlsieg 2020 er nie offiziell anerkannt hatte. Dass der polternde und in zahlreiche juristische Verfahren verwickelte Trump nach wie vor der Favorit vieler republikanischer Wähler ist, konnte er jüngst beim Vorwahl-Auftakt in Iowa unter Beweis stellen. Es wird sich allerdings noch zeigen, ob er die Erfolgssträhne in weniger konservativen Bundesstaaten wird halten können.

Auffällig ist das hohe Alter der beiden favorisierten Präsidentschaftskandidaten: Die Wahl im November findet zwei Wochen vor Bidens 82. Geburtstag statt, Trump wird zu diesem Zeitpunkt 78 Jahre alt sein. Neben der US-Präsidentschaftswahl, die wohl die meiste nationale und internationale Aufmerksamkeit auf sich ziehen wird, finden traditionell auch die Wahlen zum Repräsentantenhaus sowie eine Teilsenatswahl an diesem Tag statt.

Russland

Präsidentenwahl, 15.-17. März:

Russlands Präsident Wladimir Putin, der faktisch das Land seit dem Jahr 2000 beherrscht, will bei der Präsidentschaftswahl im März seine Macht noch mehr einzementieren. Seit einer Verfassungsänderung aus dem Jahr 2020 kann er nun erneut für zwei je sechsjährige Amtsperioden antreten und damit gar bis zum Jahr 2036 an der Staatsspitze bleiben - dann wäre Putin bereits 84 Jahre alt. Laut Beobachtern sind die bisher bereits offiziell angetretenen Gegenkandidaten chancenlos. Die bekannteste oppositionelle Figur Alexei Nawalny ist wegen seiner Inhaftierung in einem Straflager von den Wahlen ausgeschlossen.

EU

Parlamentswahl, 6.-9. Juni:

In der Europäischen Union finden heuer die Wahlen zum Europaparlament statt. Der Wahltermin in Österreich ist am Sonntag, dem 9. Juni. Die Anzahl der Sitze im EU-Parlament wird diesmal von 705 auf 720 erhöht, wodurch Österreich nun 20 statt bisher 19 Europaparlamentarier zustehen.

Während in Umfragen die beiden größten Fraktionen des EU-Parlaments, die Europäische Volkspartei (EVP) und die Sozialdemokraten (S&D), im Wesentlichen die Anzahl ihrer Sitze halten können, dürfte die rechtspopulistische Fraktion ID, in der auch die FPÖ sitzt, zulegen und könnte in Zukunft sogar die drittgrößte Fraktion stellen. Die Konservativen und Reformisten (EKR) dürften ebenfalls Zugewinne erwarten und sich dabei ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der liberalen Fraktion Renew liefern. Diese dürfte nach derzeitigem Stand gemeinsam mit den Grünen/EFA am deutlichsten an Stimmen verlieren.

Indien

Unter- und Oberhauswahl, Frühjahr 2024, Termin noch offen:

Bei den Wahlen in Indien kann der bereits seit 2014 regierende hindu-nationalistische Premierminister Narendra Modi erneut auf einen Wahlsieg seiner Bharatiya Janata Party (BJP) bzw. deren Wahlbündnis NDA rechnen. Die wichtigste Oppositionskraft, die säkulare Kongresspartei (CPI), hat zwar ein Parteibündnis unter dem Namen I.N.D.I.A. um sich geschart, dürfte aber der Regierungsmacht der Hindu-Nationalisten dennoch nicht gefährlich werden.

Im Vorfeld der Wahl nahm Modi an einem für viele Hindus Indiens hochsymbolischen religiös-politischen Ereignis teil: Nämlich an der Einweihung des neuen Rama-Tempels in der nordindischen Stadt Ayodhya am 22. Jänner. An dessen Stelle stand einst eine Moschee aus dem 16. Jahrhundert, der Babri Masjid, der im Dezember 1992 von einem aufgebrachten hinduistischen Mob unter Führung der BJP und der hindu-nationalistischen Bewegung VHP abgerissen wurde. In den darauffolgenden landesweiten Unruhen starben rund 2.000 Menschen, großteils Muslime. Die indischen Hindu-Nationalisten stellen den Islam in Anspielung auf die frühere muslimische Herrschaft auf Teilen des indischen Subkontinents gerne als Religion landesfremder Besatzungsmächte dar. Die Einweihung des Tempels für den mythischen Gottkönig Rama, der laut der Sage an dieser Stelle in Ayodhya geboren worden sein soll, gilt daher so kurz vor der Parlamentswahl auch als Triumph des religiös-politischen Hinduismus.

Großbritannien

Unterhauswahl, Termin noch offen:

Ein Machtwechsel nach 14 Jahren wird heuer im Vereinigten Königreich erwartet: Zwar steht noch nicht fest, wann die nächsten Unterhauswahlen stattfinden, und der letztmögliche Zeitpunkt dafür ist der Jänner 2025. Allgemein wird aber damit gerechnet, dass die Briten im Laufe dieses Jahres zu den Urnen gerufen werden. Spekuliert wird, dass die Wahl kurz nach dem zweiten Jahrestag des Amtsantritts von Premier Rishi Sunak Ende Oktober stattfinden könnte. Sunaks regierende Konservative müssen dabei mit einer Niederlage rechnen: Sie liegen seit vielen Monaten in Umfragen konstant um bis zu 20 Prozentpunkte hinter der stärksten Oppositionskraft Labour.

Iran

Parlamentswahl und Expertenratswahl, 1. März:

Wenn die schiitische Theokratie Iran heuer zur Parlamentswahl schreitet, hat sie innenpolitisch wie auch in ihren internationalen Beziehungen dramatische Monate hinter sich. Der Tod der jungen Kurdin Jina Mahsa Amini im Gefängnis, nachdem sie das Tragen des islamischen Kopftuchs verweigert hatte, hatte ab Herbst 2022 massive landesweite Proteste hervorgerufen. Während das iranische Regime mittlerweile die Protestbewegung zu großen Teilen niederschlagen konnte, steht nun vor allem seine indirekte Verwicklung in den Gaza-Krieg zwischen Israel und der Hamas im Fokus.

Teheran unterstützt sowohl die Hamas als auch die libanesische schiitische Miliz Hezbollah, die beide gegen Israel kämpfen, ebenso, wie die jemenitischen Houthi-Milizen, die sich durch Angriffe auf Containerschiffe auf dem Weg durch das Rote Meer zuletzt für eine beträchtliche Störung der weltweiten Versorgungsrouten sorgten. Zuletzt wurde das Land zudem am 3. Jänner durch einen Anschlag auf eine Gedenkveranstaltung an den vor vier Jahren von einer US-Drohne gezielt getöteten General Qassem Soleimani in Kerman erschüttert, bei dem fast 100 Menschen starben. Die radikalislamische sunnitsche Miliz "Islamischer Staat" (IS) reklamierte das Attentat für sich.

Wie schon bei früheren Parlamentswahlen im Iran wird erwartet, dass zahlreiche reformistische Kandidaten ausgeschlossen werden. Das besondere Gewicht dieser Wahl bildet allerdings der Umstand, dass parallel zur Parlamentswahl auch der Expertenrat neu besetzt wird. Dieses Verfassungsorgan aus 88 Mitgliedern ist für die Ernennung des künftigen Obersten Führers, der höchsten politischen und religiösen Autorität des Landes, zuständig. Da der seit 1989 amtierende Oberste Führer, Ayatollah Ali Khamenei, bereits 84 Jahre alt ist, könnte dem jetzt gewählten Rat die Entscheidung bei der Wahl seines Nachfolgers zukommen. Für acht Jahre wählt das Volk aus einer Liste eingehend geprüfter, regimegenehmer Personen die neuen Mitglieder des Expertenrates für ihre jeweilige Region. Die prominentesten Kandidaten für den nächsten Expertenrat dürften der amtierende Staatspräsident Ebrahim Raisi sowie sein reformistischer Vorgänger Hassan Rouhani sein.

Südafrika

Parlamentswahl, indirekte Präsidentenwahl, Mitte 2024, Termin noch offen:

In Südafrika steht der seit 1994 durchgehend regierende Afrikanische Nationalkongress (ANC) vor dem Risiko, erstmals seine absolute Mehrheit im Parlament zu verlieren. Das seit 2018 von Präsident Cyril Ramaphosa geführte Land hat mit vielerlei Problemen zu kämpfen, darunter massive Stromausfälle und verbreitete Gewalt und Korruption. Die Corona-Pandemie hat das Land ebenfalls stark in Mitleidenschaft gezogen und Millionen Menschen in die Armut gestürzt.

Der wichtigste Herausforderer der ANC ist die größte Oppositionspartei Democratic Alliance (DA), die diesmal ein Acht-Parteien-Bündnis um sich geschart hat. Die insbesondere unter der weißen Minderheit populäre Partei schließt eine Koalition mit der ANC nach den Wahlen aus. Sollte die langjährige Regierungspartei tatsächlich ihre parlamentarische Mehrheit verlieren und auch keinen Koalitionspartner für ein Weiterregieren finden, wäre es eine Prüfung für die demokratische Reife des Landes. Zudem ist die Parlamentswahl auch für ein eventuelles Weiterregieren von Präsident Ramaphosa von entscheidender Bedeutung: Das neu konstituierte Parlament wählt einen Staatspräsidenten, der auch Regierungschef ist, aus seinen eigenen Reihen, in der Regel den Chef der größten Parlamentspartei.

Indonesien

Präsidenten- und Parlamentswahlen, 14. Februar:

Das südostasiatische Land wird Mitte Februar die nach Wahlberechtigten größte eintägige Präsidentschaftswahl der Welt abhalten. Nachdem der populäre Amtsinhaber Joko Widodo daran gescheitert ist, sich eine dritte Amtszeit auszubedingen, versucht er nun, indirekt Einfluss auf die Kandidaten zu nehmen. Daher unterstützt er seinen früheren Gegenkandidaten, den 72-jährigen Verteidigungsminister und Ex-General Prabowo Subianto, dem Menschenrechtsverletzungen während der Herrschaft des ehemaligen Diktators Suharto (1966-1998) vorgeworfen werden. Als besonderen Coup ließ der Staatspräsident dem Verfassungsgericht sogar die Vizepräsidentschaftskandidatur seines erst 36-jährigen Sohnes Gibran Rakabuming an der Seite von Prabowo erlauben. Laut Gesetz müsste Gibran für dieses Amt eigentlich mindestens 40 Jahre alt sein.

Damit distanziert sich Präsident Jokowi, wie er genannt wird, auch von dem offiziellen Kandidaten seiner Regierungspartei PDI-P, Ganjar Pranowo. Der jugendlich wirkende 55-jährige frühere Gouverneur der Provinz Zentral-Java steht für modernistische, säkulare Positionen. Er liegt in Umfragen mit rund 20 Prozent allerdings mittlerweile deutlich hinter Verteidigungsminister Prabowo, der bereits bei rund 50 Prozent gemessen wird. Das Zünglein an der Waage dürfte der ehemalige Gouverneur der Hauptstadtregion Jakarta, der 54-jährige Anies Baswedan, bilden, mit dem sich Ganjar in den Umfragen derzeit ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefert. Falls keines der Kandidatenpaare am 14. Februar die absolute Mehrheit gewinnt, findet am 26. Juni eine Stichwahl statt.

