Für Wikileaks-Gründer Julian Assange beginnt heute, Montag, die Hauptverhandlung in einem Verfahren über seine Auslieferung an die USA. Vor dem obersten britischen Strafgerichtshof Old Bailey in London verlangen Anwälte des amerikanischen Justizministeriums die Überstellung des Journalisten wegen "unbefugter Enthüllung von Verteidigungsinformationen" und deren Weitergabe an andere Medien.