"Die Opfer dieser Monate nicht zunichtemachen"

Dabei führte er Gespräche in der Mailänder Präfektur und reiste dann nach Bergamo und Brescia, wo besonders viele infizierte Menschen starben. Conte hatte seit dem Ausbruch der Pandemie in Italien am 20. Februar die Lombardei nicht besucht. "Meine Anwesenheit hier wäre nur ein Hindernis in der akutesten Phase des sanitären Notstands gewesen", erklärte der parteilose Regierungschef.

Er rief die Italiener auf, sich auch in der am 4. Mai beginnenden "Phase zwei" mit einer leichten Lockerung der Ausgangssperre an die Vorsichtsmaßnahmen zu halten. "Wir dürfen nicht die Opfer dieser Monate zunichtemachen." Die Regierung Conte feilt an einem groß angelegten Plan für Kinder, die bis September die Schulen nicht mehr besuchen können. So sollen berufstätigen Eltern Voucher für Babysitter und zusätzliche Urlaubstage gewährt werden. Schulen, Kindergärten und Universitäten sind seit 5. März geschlossen.

Schule erst wieder im September

Italien hebt ab 4. Mai eine Reihe von Beschränkungen auf, allerdings in geringerem Ausmaß, als es sich die Italiener erhofft hatten. So erlaubt die Regierung etwa wieder mehr Sport im Freien und mehr Bewegungsmöglichkeiten in der eigenen Region. Auch die Wirtschaftsbeschränkungen sollen in mehreren Etappen gelockert werden. Italiens Schulen bleiben aber bis zu den Sommerferien geschlossen, sie öffnen erst im September mit dem neuen Schuljahr wieder.

