Die NATO rüstet sich nun für Kriege im Weltraum

Zur Vorbereitung will das Militärbündnis beim heute beginnenden Verteidigungsministertreffen eine eigene Weltraum-Strategie beschließen.

"Es ist wichtig, dass wir auch im Weltraum wachsam sind", sagte Generalsekretär Jens Stoltenberg gestern in Brüssel. Ende 2019 könnte der Weltraum sogar zu einem eigenständigen Operationsgebiet erklärt werden. Damit würden zusätzliche Ressourcen bereitgestellt und mögliche Angriffe aus dem Weltraum so behandelt wie bisher solche am Boden oder im Luft-, See- oder Cyberraum.

Zuletzt hatte die NATO 2016 "Cyber" zum eigenständigen Einsatzgebiet erklärt, um sich besser gegen Hacker, die Stromnetze oder Kommunikationstechnik lahmlegen, wappnen zu können.

Ein Grund für die verstärkte Beschäftigung mit dem Weltraum ist, dass die NATO von Technik im All abhängig ist. Über Satelliten läuft die Kommunikation bei Militäreinsätzen, sie werden zur Aufklärung und Spionage sowie für Navigationssysteme genutzt.