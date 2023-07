Die NATO meidet die Einladung an Kiew

Blauer Himmel, wehende Fahnen, eine festlich herausgeputzte Stadt: In Vilnius bietet sich am Dienstag ein Bild tiefsten Friedens. Doch alles dreht sich um den Krieg, den Russlands Präsident Wladimir Putin vor 17 Monaten gegen die Ukraine entfesselt hat – und der dazu geführt hat, dass sich die NATO neu aufstellt bei ihrem zweitägigen Gipfel in der litauischen Hauptstadt, der noch bis zum heutigen Mittwoch dauert.

Die Allianz schließt ihre Nordost-Flanke. Nach dem Beitritt Finnlands ist seit dem Einlenken des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan am Montagabend auch der Weg für Schweden in die NATO frei. Putin hat erreicht, was er ultimativ verhindern wollte: eine weitere Ausdehnung und Stärkung der NATO.

Perspektive für Ukraine

Zum ersten Mal seit Ende des Kalten Krieges gibt sich die Verteidigungsallianz auch eine neue Verteidigungsstrategie. Vor allem aber muss sie der Ukraine eine Perspektive für die Zeit nach dem Krieg bieten. Und damit taten sich die 31 Alliierten auf ihrem ersten Gipfeltag sichtlich schwer. Gerungen wurde um ein Wort: "Einladung".

Ein sofortiges Beitrittsversprechen hatte sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj gewünscht – wohl wissend, dass es erst nach Ende des Krieges eingelöst werden kann. Doch die erhoffte ganz große Geste blieb aus. "Eine Einladung wird ausgesprochen werden, wenn die Bedingungen erfüllt sind", sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Als solche nannte er interne Reformen und Kompatibilität der ukrainischen Streitkräfte. Außerdem sei ein Beitritt erst nach Ende des Krieges möglich.

Was bleibt, ist: eine Einladung ja, aber erst später. "Es sieht so aus, als ob es keine Bereitschaft gibt, die Ukraine in die NATO einzuladen oder sie zum Mitglied der Allianz zu machen", hatte ein enttäuschter Selenskyj bereits am Nachmittag auf Twitter geschrieben, während er auf dem Weg nach Vilnius war. "Für Russland ist das eine Motivation, seinen Terror weiter fortzusetzen." Vage Formulierungen seien "ein Zeichen der Schwäche des Westens".

Generalsekretär Stoltenberg hatte die Staats- und Regierungschefs aufgefordert, ein "klares, positives Signal" an die Ukraine zu senden. Aber was genau ist das? Die nord- und osteuropäischen sowie die baltischen Staaten verstehen unter einem positiven Signal einen "klaren Pfad Richtung Mitgliedschaft", wie Estlands Regierungschefin Kaja Kallas sagt. Die Befürworter eines raschen Ukraine-Beitritts wollen schon jetzt Pflöcke einschlagen und Daten fixieren. Aus ihrer Sicht wäre eine Vollmitgliedschaft der Ukraine die beste Sicherheitsgarantie gegen Russland.

Kriegsende nicht absehbar

Die andere Gruppe von Staaten – dazu zählen die USA und Deutschland – sieht zwar die Zukunft der Ukraine ebenfalls in der NATO. Auf einen automatischen Beitritt Kiews nach einem Schweigen der Waffen wollen sich diese Bündnisstaaten aber nicht festnageln lassen. Sie weisen darauf hin, dass noch nicht absehbar sei, wie der Krieg zu Ende gehen werde.

So ist beispielsweise nicht absehbar, ob die Ukraine ein geteiltes oder teilweise besetztes Land sein oder die volle Souveränität über alle Territorien wiedererlangt haben wird. Davon aber hängen die weiteren Handlungsoptionen ab – auch was künftige Friedensverhandlungen angeht.

Video-Analyse: OÖN-Korrespondentin Sylvia Wörgetter berichtet direkt vom Gipfel aus Litauen.

Allen Gipfelteilnehmern war jedoch klar, dass der Ukraine eine vage Beitrittsperspektive nicht reichen konnte. Denn eine solche hatte Kiew bereits auf dem NATO-Gipfel 2008 in Bukarest erhalten. Damals stellten sich Deutschland und Frankreich gegen eine formelle Einladung der Ukraine – aus Rücksicht auf das Sicherheitsbedürfnis Russlands. Das war ein Fehler, wie heute viele meinen, die überzeugt sind, dass Wladimir Putin ein NATO-Mitglied Ukraine nie angegriffen hätte.

Solche Überlegungen haben auch dazu geführt, dass Finnland und Schweden vor einem Jahr ihre Neutralität über Bord geworfen haben, um sich unter das schützende Dach der NATO zu begeben. Was also kann der Ukraine angeboten werden, das weniger ist als eine offizielle Einladung zum Beitritt, aber mehr als die vage NATO-Perspektive aus 2008? Die Zauberformulierungen lauten: "Sicherheitsgarantien" und "Unterstützung, so lange es nötig ist".

Beides wird nicht das Bündnis selbst übernehmen, sondern seine Mitgliedsländer. Am weitesten ging bisher US-Präsident Joe Biden. Er stellte Selenskyj dieselbe US-Unterstützung in Aussicht, wie sie auch Israel erhält. Das ist eine Menge – finanziell, militärisch und logistisch. Dies ermöglicht Israel unter anderem das Flugabwehrsystem Iron Dome. Darüber hinaus versprechen die Alliierten Kiew weiterhin massive Militär- und Wirtschaftshilfe. So kündigte Deutschlands Kanzler Olaf Scholz (SPD) die Lieferung weiterer Waffen und Munition im Wert von 700 Millionen Euro an.

Russland: "Gefährlich"

Russland bleibt hingegen bei seiner scharfen Ablehnung eines Beitritts. Ein beschleunigter Beitritt der Ukraine zur NATO birgt nach Darstellung des Kremls hohe Sicherheitsrisiken für Europa. "Potenziell ist das sehr gefährlich für die europäische Sicherheit", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Dienstag der Nachrichtenagentur Interfax zufolge. Russland hat den Angriffskrieg gegen das Nachbarland auch immer wieder damit gerechtfertigt, den NATO-Beitritt der Ukraine zur eigenen Sicherheit verhindern zu müssen. Zumindest bei den Ukrainern hat Moskau damit das Gegenteil erreicht.

