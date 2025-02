Musk, Trump und die Mär von den Kondomen für die Hamas

Ein Exempel für ihr radikales Kürzungsprogramm statuierten Donald Trump und Elon Musk schon an der US-Entwicklungshilfe-Behörde USAID. Diese wurde vergangene Woche zum Stillstand gebracht, internationale Hilfe praktisch eingestellt. Zuvor verbreiteten der US-Präsident und sein "Effizienz"-Beauftragter Informationen über vermeintliche Steuergeldverschwendung bei USAID. So habe seine Regierung 50 Millionen Dollar gestoppt, die angeblich für den Kauf von Kondomen für die Hamas in Gaza vorgesehen