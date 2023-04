Die letzten drei deutschen Atomkraftwerke gehen vom Netz

Am 15. April ist endgültig Schluss: Der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) beharrt auf dem Atomausstieg in Deutschland. In der Opposition und im Volk hält man das jedoch für einen Fehler. Die Debatten sind hitzig. Die letzten drei der ursprünglich 17 deutschen Atomkraftwerke (AKW) hätten eigentlich schon Ende vergangenen Jahres vom Netz gehen sollen. Wegen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine und der dadurch ausgelösten Energiekrise beschloss die Ampel-Koalition