Ganze zwei Stunden dauerte gestern das Gespräch des deutschen Kanzlers mit dem ukrainischen Präsidenten in Kiew. Das Ergebnis brachte zumindest einen Funken an Hoffnung. So versprach Olaf Scholz der Ukraine zwar (noch) keine direkten Waffenlieferungen. Doch kündigte er vorgezogene Finanzhilfen in Höhe von 150 Millionen Euro an. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wiederum erklärte sich bereit, den Minsker Friedensprozess wieder in Gang bringen zu wollen. Die zuletzt ins Stocken