"Die Lage entlang der Front in der Ostukraine ist extrem schwierig"

Die Ukraine hat gestern Schwierigkeiten bei den schweren Kämpfen im Osten des Landes eingeräumt. Der Gouverneur der Region Luhansk, Serhiy Hajdaj, sagte, die Lage entlang der Front sei "extrem schwierig". Russland habe Gebiete eingenommen und genügend Reserven für eine Großoffensive gesammelt. Die Nacht auf Dienstag sei allerdings relativ ruhig gewesen. "Es ist eine Ruhe vor dem Sturm", sagte Hajdaj.

Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, es gebe schwierige Kämpfe in Luhansk um die Städte Sjewjerodonezk und Lyssytschansk. Selenskyj hatte eine Verstärkung der russischen Angriffe vor dem EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag vorausgesagt.

Am Nachmittag wurde zudem bekannt, dass die ukrainischen Truppen im Großraum der heftig umkämpften Stadt Sjewjerodonezk abgeschnitten und somit vom Nachschub getrennt wurden. Das teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Nach Angaben des russischen Armeesprechers Igor Konaschenkow hätten die ukrainischen Kräfte in der Region hohe Verluste erlitten.

Der Großraum Sjewjerodonezk und Lyssytschansk ist derzeit das Zentrum der kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine. Seit zwei Monaten schon versucht die russische Armee, Sjewjerodonezk (Verwaltungszentrum der Region Luhansk) einzunehmen.

Trotz gewaltiger Artillerieüberlegenheit ist es den Russen bisher nicht gelungen, die Stadt vollständig unter ihre Kontrolle zu bringen. Sollten die ukrainischen Truppen dort tatsächlich nicht mehr versorgt werden können, wäre dies ein Erfolg für die Russen.

Breite Unterstützung für Kiew

Vor dem EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag zeichnet sich eine breite Unterstützung für das Vorhaben ab, der Ukraine und auch der Republik Moldau den Status eines EU-Beitrittskandidaten zu geben. Der ukrainische Präsident Selenskyj machte erneut deutlich, dass sein von Russland angegriffenes Land zu Europa gehört.

Sein Land beweise jeden Tag, dass es schon jetzt Teil eines vereinten europäischen Werteraums sei. Die Bestrebungen der Ukraine, der EU beizutreten, machten Russland sehr nervös, sagte Selenskyj in seiner Videoansprache in der Nacht auf Dienstag. Die EU-Kommission hatte am Freitag empfohlen, die Ukraine und Moldau offiziell zu Kandidaten für den Beitritt zur EU zu ernennen. Die Entscheidung darüber liegt bei den Regierungen der 27 EU-Staaten. Sie beraten dazu beim Gipfel in Brüssel.

Es gebe derzeit kein einziges Land, das Probleme mache, sagte Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn gestern. Man werde Einstimmigkeit zeigen. Der französische Europastaatssekretär Clement Beaune sagte: "Ich denke, es formt sich gerade ein Konsens." Er sei optimistisch, aber auch vorsichtig, weil es bei EU-Gipfeln Einstimmigkeit brauche.

Offen ist beispielsweise noch, ob EU-Staaten wie Österreich, Slowenien und Kroatien ihre Zustimmung zum EU-Beitrittskandidatenstatus für die Ukraine und Moldau an Fortschritte bei den Bemühungen um eine EU-Erweiterung auf den Westbalkan knüpfen.