Die Kämpfe um Berg-Karabach weiten sich aus

Gestern habe es Artilleriefeuer entlang der gesamten Demarkationslinie in Berg-Karabach gegeben, teilte eine Sprecherin des armenischen Verteidigungsministeriums in Eriwan mit.

Die Armee in Aserbaidschan behauptete hingegen, dass die Stadt Terter auf eigenem Staatsgebiet von den Armeniern angegriffen worden sei. Viele Menschen seien verletzt und zahlreiche Gebäude zerstört worden. Die Kämpfe in der Region dauern seit Sonntag an. Die verfeindeten Nachbarländer haben den Kriegszustand verhängt. Die internationale Gemeinschaft fordert ein sofortiges Ende der Kampfhandlungen und eine Rückkehr zum Verhandlungstisch für eine friedliche Lösung.

Ankara sichert Militärhilfe zu

Russland, Armeniens Schutzmacht, und der Iran wollen vermitteln. Die Türkei hat sich hingegen deutlich hinter ihren Verbündeten Aserbaidschan gestellt. Ankara hat Aserbaidschan gestern offiziell militärische Unterstützung zugesichert. Die Türkei werde bei einem Hilfegesuch aus Baku "tun, was notwendig ist", sagte Außenminister Mevlüt Cavusoglu.