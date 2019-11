"Die Iraner müssen begreifen, dass sie hier im Irak unerwünscht sind"

Im Irak ist die Gewalt bei Protesten weiter eskaliert. In mehreren Städten wurden Demonstranten von Sicherheitskräften erschossen. Regierungschef Mahdi kündigte seinen Rücktritt an.

Karar al-Assaf war außer sich. "Wären nicht die Tuk-Tuks gekommen, wären noch mehr Menschen ums Leben gekommen", beschreibt der junge Student die Folgen des Blutbades in der südirakischen Stadt Al-Nasirija. Die Fahrer der dreirädrigen Taxis genießen im Irak inzwischen Heldenstatus. Immer wieder gelingt es ihnen, mit ihren wendigen Fahrzeugen Verletzte zu bergen. Den Tod von 30 Demonstranten konnten sie dennoch nicht verhindern.

Nachdem am Mittwoch das iranische Konsulat in der allen Schiiten heiligen Stadt Nadschaf von Demonstranten in Brand gesetzt worden war, hatte Regierungschef Adel Abdel Mahdi zwei Armeedivisionen in den Süd-Irak geschickt, um "Ruhe und Ordnung" wiederherzustellen. Gelungen ist ihnen dies nicht. Die gegen den Iran und seine irakischen Strippenzieher gerichtete Gewalt eskaliert.

Die Iraner, erklärt Karar, müssten endlich begreifen, dass sie "bei uns unerwünscht sind". Deutlicher als in Nadschaf, wo das iranische Konsulat ausbrannte, könne man diese Botschaft nicht übermitteln, fügt er grimmig hinzu.

Bereits mehr als 400 Tote

Die bürgerkriegsähnlichen Unruhen im Irak dauern bald acht Wochen. Fast 400 Menschen verloren dabei ihr Leben. Die Demonstranten fordern den Rücktritt der von Teheran unterstützten Regierung, der sie Korruption und Vetternwirtschaft mit den allgegenwärtigen Generälen der iranischen Revolutionsgardisten vorwerfen. Wie im Libanon sind auch im Irak die Forderungen der Protestbewegung radikal.

Man brauche ein völlig neues System, weil die seit dem Sturz von Saddam Hussein im Jahre 2003 herrschende "iranische Mafia" auf ganzer Linie versagt und das Land systematisch ausgeplündert habe. Die Regierenden im Irak sind allerdings demokratisch legitimiert. Bei den Parlamentswahlen im Mai hatte die "Sairun"-Liste des von Teheran etwas abgerückten Geistlichen al-Sadr 54 der 329 Sitze erhalten. Mit 47 Sitzen zweitstärkste Kraft wurde der pro-iranische "Al Fatih"-Block, dessen Führer Hadi-Amiri mehrere paramilitärische Gruppen befehligt.

Da sich al-Amiri und al-Sadr nicht auf eine Koalition einigen konnten, wurde – mit dem Segen Teherans – Adel Abdel Mahdi zum Kompromisspremier bestimmt. Der 74-Jährige hat gestern seinen Rücktritt angeboten. Das hat er bereits mehrfach gemacht, er wurde aber von Teherans "Sonderbotschafter" Qassem Soleimani stets daran gehindert.

Der Chef der sogenannten "Quds-Brigaden" innerhalb der iranischen Revolutionsgardisten setzt auf eine harte Linie. In der iranischen Heimat, prahlte er, habe sich Gewalt bei der Niederschlagung von Aufständen bewährt. Im Irak scheint die Regierung dagegen langsam die Kontrolle zu verlieren. Aus einigen Kleinstädten sollen Demonstranten die Sicherheitskräfte inzwischen vertrieben haben.

Sollte die Regierung nicht sofort zurücktreten, könnte dies "der Anfang vom Ende des Iraks sein", warnte Moqtada al Sadr a. Falls die extreme Misswirtschaft nicht umgehend bekämpft würde, drohten Zustände wie in Syrien.

Die Befürchtungen sollte auch die iranische Führung ernst nehmen. Schließlich waren die heute in Teheran Herrschenden vor gut 40 Jahren selbst auf den Straßen. Je blutiger die Schah-Armee die Aufstände niederschlug, desto mehr Menschen gingen auf die Straßen. Im Irak könnte sich die Geschichte nun wiederholen.