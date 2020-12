Die Hoffnungen schwinden: Ein harter Brexit ist "sehr, sehr wahrscheinlich"

Die Zeit läuft: Bis Sonntag will die EU eine Einigung bei den Brexit-Verhandlungen erreichen. Doch sowohl in London als auch in Brüssel rechnet man bereits mit dem Schlimmsten: Der Austritt Großbritanniens aus der EU ohne Handelsabkommen ist "sehr, sehr wahrscheinlich", sagte der britische Regierungschef Boris Johnson. Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zeigte sich pessimistisch: "Die Situation ist schwierig. Die Haupthindernisse bestehen weiter", dämpfte sie die Hoffnungen auf einen Durchbruch in letzter Minute.

"Neubeginn für alte Freunde"

Am Sonntag soll das Hin und Her im Brexit-Streit ein Ende nehmen. Dann werde entschieden, ob es eine ausreichende Basis für einen Vertrag über die zukünftigen Beziehungen geben wird, sagte von der Leyen gestern. Die Positionen seien allerdings weiterhin weit voneinander entfernt. "So oder so – in weniger als drei Wochen wird es einen Neubeginn für alte Freunde geben", sagte von der Leyen bei einer Pressekonferenz. Die Knackpunkte hätten sich seit Monaten nicht geändert: Fischerei, fairer Wettbewerb und die Frage, wie Vereinbarungen im Streitfall rechtlich durchgesetzt werden.

Sie verstehe zwar, dass Großbritannien ab dem kommenden Jahr seine eigenen Fischereigewässer kontrollieren wolle, sagte die Kommissionspräsidentin. Gleichzeitig müsse London aber auch die Erwartungen der EU-Fischereiflotte verstehen, die über Jahrzehnte in britischen Gewässern gefischt hätten. Es sei einfach fair, dass die Wettbewerber von EU-Unternehmen den gleichen Bedingungen auf dem europäischen Markt ausgesetzt seien wie britische Firmen.

In der Zwischenzeit hat die EU-Kommission zwei Notfallmaßnahmen vorgeschlagen, "damit die Verbindung im Verkehrsbereich zumindest für sechs Monate gewährleistet und damit der gegenseitige Zugang zu Gewässern im kommenden Jahr erhalten bleibt", so von der Leyen.

Wird die Frist erneut verlängert?

Einzig zuversichtlich zeigte sich gestern der britische Kultur- und Medienminister Oliver Dowden. Es gebe "eine bedeutende Möglichkeit, dass wir diesen Deal hinbekommen", sagte er dem Sender Sky News, ohne weitere Details zu nennen. Nur so viel: "Wir haben fast 90 Prozent des Weges geschafft." Ein Handelsvertrag sei für die EU wie für das Vereinigte Königreich die beste Lösung – aber nicht zu jedem Preis.

So manche politische Beobachter sehen daher noch eine Chance, dass die Verhandlungen trotz Ablauf der Frist in die kommende Woche hinein verlängert werden könnten.

Der britische Handelsverband BRC warnte unterdessen vor einer "Zollbombe" für Supermärkte und Verbraucher, sollten sich Großbritannien und die EU nicht auf einen Handelspakt einigen. In diesem Fall würden Zölle von durchschnittlich mehr als 20 Prozent auf frische Lebensmittel wie Obst und Gemüse fällig, die aus der EU importiert werden. Derzeit stammen rund 80 Prozent der britischen Lebensmitteleinfuhren aus der EU. Einer Studie der Wohltätigkeitsorganisation Food Foundation zufolge muss eine britische Familie mit vier Prozent Mehrkosten rechnen, falls die höheren Zölle direkt an die Verbraucher weitergegeben werden.

Zölle und Staus

Großbritannien ist bereits Ende Jänner 2020 offiziell aus der EU ausgetreten. Am 31. Dezember endet die Übergangsphase, in der das Vereinigte Königreich noch EU-Regeln anwenden muss. Dann scheidet es auch aus dem EU-Binnenmarkt und der Zollunion aus. Ohne Vertrag drohen nach dem 1. Jänner Zölle und große Handelshemmnisse mit teils dramatischen Folgen für die britische Wirtschaft. Beobachter rechnen mit einem massiven Anstieg der Arbeitslosenzahlen und kilometerlangen Staus an der Grenze. Auch der Datenverkehr in Europa könnte gefährdet werden.