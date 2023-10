"Die Hamas wartet doch nur auf unsere Soldaten"

Es deutet vieles darauf hin, dass Israels Militär vor einer Bodenoffensive im Gazastreifen steht. Eine Quelle in israelischen Sicherheitskreisen nannte dies unvermeidlich. Ein Vorrücken mit Bodentruppen birgt für Israel aber Risiken, die größer sein könnten als bei ähnlichen Einsätzen 2008 und 2014.

Beim Kampf in den Städten ließe sich Israels überlegene Feuerkraft kaum ausspielen. Israelische Soldaten träfen auf Hamas-Kämpfer, die durch frühere Konflikte kampferfahren und vom Iran zunehmend besser ausgerüstet sind. Die Hamas hatte zudem Jahre Zeit zum Aufbau eines Tunnelnetzes, das ihr schnelles Auf- und Untertauchen ermöglicht – die "Gaza-Metro", wie israelische Truppen es manchmal nennen.

"Werden alles plattmachen"

"Die Menschen befürchten, dass die Bombardierung des Grenzgebiets eine Taktik war, um verbrannte Erde zu schaffen, bevor die Panzer vorrücken", sagte Jamen Hamad. Der Palästinenser ist Vater von vier Kindern und mit seiner Familie und anderen aus Beit Hanun nahe der Nordgrenze des Gazastreifens geflohen.

Explosionskrater haben dort die Straßen unpassierbar gemacht, in der Umgebung liegen Gebäude in Schutt und Asche. Bei den Luftangriffen auf den Gazastreifen starben bis Dienstag mindestens 830 Menschen, mehr als 180.000 Menschen wurden nach Einschätzung der Vereinten Nationen (UN) obdachlos. Unter UN-Mitarbeitern gab es elf Todesopfer. In Israel wurden laut Militär beim Angriff der Hamas am Samstag mindestens 1200 Menschen getötet.

Yamos Adlin, ehemaliger Chef des israelischen Geheimdienstes, sagte im Fernsehen des Landes, niemand werde einfach so Truppen in die Straßen Gazas schicken. "Habt ihr euch die Straßen Gazas angeschaut? Das wäre ein Truppenkampf auf Ruinen. Klar, dass die Hamas nur auf die Soldaten wartet." Sie seien vorbereitet mit allen möglichen Sprengsätzen. "Wir werden erst alles plattmachen, und dann werden die Truppen hineingehen."

Geiseln lassen Israel zögern

Für Israel kommt erschwerend hinzu, dass die Hamas Dutzende von Geiseln in den Gazastreifen verschleppt hat. Viele davon sind Zivilisten, einige von ihnen aber auch Soldaten. Dies stellt eine große Herausforderung für ein Land dar, dessen Grundsatz es ist, niemanden zurückzulassen.

Im Jahr 2011 erklärte sich Israel bereit, Hunderte palästinensische Gefangene gegen einen einzigen israelischen Soldaten, Gilad Schalit, auszutauschen, der fünf Jahre lang gefangen gehalten worden war. Ein Vertreter der militanten Palästinenser sagte, der Widerstand sei nicht mehr derselbe wie bei früheren israelischen Offensiven im Gazastreifen und auch nicht mehr unterausgestattet: "Wir sind immer vorbereitet. Wenn Israel mehr Soldaten schickt, werden sie entweder zu Leichen oder zu Geiseln."

Israelische Spitäler in unterirdische Räume verlegt

Nach dem Hamas-Großangriff im israelischen Grenzgebiet sowie Raketenbeschuss aus dem Libanon und Syrien haben israelische Kliniken Abteilungen in unterirdische Schutzräume verlegt. Das Ichilov-Krankenhaus in Tel Aviv begann gestern mit der Verlegung von Patienten in ein unterirdisches Notfallkrankenhaus – das erste Mal in seiner Geschichte, wie die Klinik auf der Plattform X mitteilte.

Das erste Mal seit dem zweiten Libanon-Krieg 2006 verlegte das Galiläa-Krankenhaus in Naharija im Norden des Landes Patienten in sein unterirdisches Notfallkrankenhaus. Die Klinik verwies dabei auf Anweisungen des Gesundheitsministeriums und der Armee. Auch das Krankenhaus Tel Hashomer bei Tel Aviv brachte nach eigenen Angaben die Frühchenstation und die Kinder-Intensivstation im Untergrund unter.

Rettungszentrale zerstört

Israels Armee hat nach palästinensischen Angaben die Zentrale des Rettungsdienstes Roter Halbmond im nördlichen Gazastreifen zerbombt. Dies teilte die Organisation gestern mit. Berichte zu Verletzten oder Toten gab es zunächst nicht. Die israelische Armee sagte, sie prüfe Berichte dazu.

Seit dem Überfall am Samstag sind laut israelischer Armee im Grenzgebiet zu Gaza mehr als 1200 Menschen ums Leben gekommen, das schlimmste Blutbad in der Geschichte des Landes.

