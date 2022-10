"Die Hände nicht in den Schoß legen"

Die Regierung unterstrich am Mittwoch erneut ihren Kurs und machte damit Hoffnungen auf eine kurzfristige Entspannung zunichte. Es sei "nicht ratsam, die Hände in den Schoß zu legen", der Kampf gegen Corona könne so nicht gewonnen werden, schrieb die staatliche Zeitung "People’s Daily". Nur durch "dynamisches Vorgehen" könnten hohe Verluste vermieden werden.

Sobald der Kurs gelockert würde, würden sich sehr viele Menschen innerhalb von sehr kurzer Zeit infizieren. Das führe zu zahlreichen schweren Krankheitsverläufen und Todesfällen, was zu einem Ansturm auf das Gesundheitswesen führe, so das Blatt.

Große Städte hatten zuletzt ihre Maßnahmen wieder verschärft, nachdem die Infektionszahlen auf den höchsten Stand seit August gestiegen waren – und das kurz vor Beginn des Kongresses der Kommunistischen Partei, auf dem Präsident Xi Jinping seine Amtszeit als Parteichef verlängern lassen will.

Insgesamt meldeten die Behörden für Dienstag 1760 lokal übertragene Fälle. Trotz der vergleichsweise geringen Zahl der Fälle und der erheblichen Auswirkungen der Corona-Maßnahmen auf Wirtschaft und Menschen hat Peking die Bevölkerung wiederholt aufgefordert, die Restriktionen zu akzeptieren.

Der Unmut bei den Menschen ist jedoch groß. "Ich kann nicht glauben, dass die Leute immer noch der Meinung sind, dass sich die Lage entspannen wird", sagte ein Ausländer, der als Lehrer in Shanghai arbeitet. "Meine Partnerin und ich haben diese Woche offiziell bei unseren Arbeitgebern gekündigt. Wir werden China im Juni 2023 endgültig verlassen."