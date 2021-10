Wladimir Putin kann noch überraschen. "Der Schutz des Klimas ist die Aufgabe aller, der gesamten Menschheit", sagt Russlands Staatschef, der in den vergangenen Jahren den Einfluss der Industrie auf den Klimawandel massiv bezweifelt hatte. Nun macht er sich lautstark für internationale Zusammenarbeit beim Kampf gegen Schadstoffausstöße stark. "In der Praxis strebt Russland eine CO2-Neutralität seiner Wirtschaft nicht später als bis 2060 an", sagte Putin auf einer Energietagung in Moskau.