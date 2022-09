"Die Freiheit ist ein unbezahlbarer Schatz des Lebens"

Nach tagelangen Protesten in mehreren Städten des Iran signalisierte gestern die Armee die Bereitschaft zum harten Durchgreifen gegen regierungskritische Demonstranten nach dem Tod einer jungen Frau. Unterdessen gingen nach dem Freitagsgebet auch Tausende Menschen auf die Straßen, um sich mit dem Regierungskurs zu solidarisieren, wie auf Bildern des Staatsfernsehens zu sehen war.

Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Irna riefen die Demonstranten dabei auch Slogans wie "Tod Amerika" oder "Tod Israel" sowie "Unser Volk ist wach und hasst Unruhestifter". Der Protest richtete sich gegen systemkritische Äußerungen bei den Unruhen der vergangenen Tage.

Auslöser der regierungskritischen Proteste ist der Tod der 22-jährigen Mahsa Amini. Sie wurde vor mehr als einer Woche von der Sittenpolizei wegen eines Verstoßes gegen die strenge islamische Kleiderordnung festgenommen. Was genau mit Amini danach geschah, ist unklar. Jedenfalls fiel sie ins Koma und starb vergangenen Freitag in einem Spital. Kritiker werfen der Moralpolizei vor, Gewalt angewendet zu haben. Die Polizei weist die Vorwürfe zurück.

Die iranische Armee werde dem Feind die Stirn bieten, um für Sicherheit im Land zu sorgen, teilte die Armee mit. Die Demonstrationen seien Teil der teuflischen Strategie des Feindes, um die Islamische Republik zu schwächen.

Alle Macht bei Ali Khamenei

Dass es zu einer Niederschlagung der Proteste kommen wird, befürchtet auch eine vor knapp zehn Jahren nach Oberösterreich geflüchtete iranische Journalistin, deren Namen wir aus Sicherheitsgründen nicht veröffentlichen. "Ein paar Tage lang dürfen die Menschen ihre Wut herauslassen. Doch dann werden vor allem die jungen Menschen verhaftet und ins Gefängnis geworfen. Damit endet auch der Widerstand der Gesellschaft", ist sie überzeugt.

Alle Macht würde weiterhin vom "obersten geistlichen Führer" Ajatollah Ali Khamenei und nicht von Präsident Ebrahim Raisi ausgehen. An der Situation für die Menschen würde sich wohl auf absehbare Zeit nichts ändern – auch nicht, sollte der 83-Jährige einmal sterben. "Dann gibt es angeblich Bestrebungen, dass dessen Sohn nachfolgt. Und der ist noch schlimmer", sagt die Journalistin den OÖN.

Könnte Europa etwas für die Menschen tun? "Es kann und muss immer wieder eindringlich die Menschenrechte einfordern", sagt die Journalistin. Und zu einer Verbesserung der wirtschaftlichen Situation beitragen. Nur dann könne sich auch eine Verbesserung in punkto Demokratie und Freiheit für die Menschen ergeben. "Die Menschen in Europa, aber auch in den USA können sich gar nicht vorstellen, dass Freiheit so wertvoll ist. Sie ist ein unbezahlbarer Schatz des Lebens", sagt sie. (eku)