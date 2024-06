Die Favoriten für die Topjobs in der EU

Wer wird was? Diese Frage treibt Politiker in Brüssel und den Hauptstädten der EU-Länder nicht erst seit Sonntagnacht um. Aber seither liegt die Verhandlungsgrundlage für die Verteilung der Spitzenämter auf dem Tisch: das Ergebnis der EU-Wahl. Die Europäische Volkspartei (EVP) hat im Machtpoker als Wahlsiegerin die Trümpfe in der Hand. Für die Besetzung der Kommissionsspitze mit EVP-Spitzenkandidatin und Amtsinhaberin Ursula von der Leyen, die dafür beste Karten hat, braucht es zunächst eine