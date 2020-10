"Die Stellung Europas in der Welt" und die "Fähigkeit, unser Schicksal selbst zu bestimmen": Das hatte EU-Ratspräsident Charles Michel als Generalthemen für den Sondergipfel am Donnerstag und Freitag in Brüssel ausgegeben. Ein großer Anspruch. Um Europas Stellung in der Welt zu festigen, muss Europa mit einer Stimme sprechen – und das fällt so schwer.