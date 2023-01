EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat der Ukraine weiter langfristige und großzügige Unterstützung zugesagt. "Die EU steht an der Seite der Ukraine, so lange wie nötig", schrieb die deutsche Politikerin auf Twitter nach ihrem ersten Gespräch des Jahres mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Man unterstütze den "heldenhaften Kampf" der Ukraine für die Freiheit und gegen den brutalen Angriff. Die Auszahlung der für 2023 vorgesehenen 18 Milliarden Euro werde bald beginnen.

Die Ukraine meldete gestern einen neuen Erfolg: Bei einem Luftangriff seien 400 russische Soldaten in einer Unterkunft im von Russland besetzten Donbass getötet worden. Das russische Verteidigungsministerium sprach hingegen von 63 Toten. Dass Moskau überhaupt so viele Opfer bestätigte, war sehr ungewöhnlich.

Während Russland auch gestern die Großangriffe auf die Ukraine fortsetzte, rechnen Experten schon in den nächsten Monaten mit einer Waffenpause und einer Rückkehr zum Verhandlungstisch. Der frühere Bundeswehr- und NATO-General Hans-Lothar Domröse etwa rechnet spätestens im Frühsommer mit einem Waffenstillstand. Dann würden Russland und die Ukraine erkennen, dass es keinen Sinn ergebe, weiterzukämpfen, wenn kein Raumgewinn mehr möglich sei, so der Ex-General.

Eine Lösung könnte sein, "dass Selenskyj auf die Forderung verzichtet, Gebiete wie die Krim sofort wieder in die Ukraine einzugliedern – man könnte einen Übergang vereinbaren", so wie es etwa bei der Übergabe Hongkongs an China eine Übergangsfrist von 50 Jahren gegeben habe. Als mögliche Vermittler sieht er UNO-Chef Guterres, den türkischen Präsidenten Erdogan oder Indiens Premier Modi.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper