"Die EU-Impfkampagne ist inakzeptabel langsam"

Die Weltgesundheitsorganisation geht ungewöhnlich hart mit der Impfkampagne der Europäischen Union ins Gericht: Um die Corona-Pandemie unter Kontrolle zu bekommen, muss diese laut WHO "viel schneller impfen". Die Geschwindigkeit, mit der in Europa die Vakzine verabreicht würden, sei "inakzeptabel langsam", kritisierte WHO-Europa-Direktor Hans Kluge gestern. Die schleppende Verteilung der Impfstoffe in Europa führe zu einer "Verlängerung" der Pandemie.

"Impfstoffe sind gegenwärtig unser bester Weg, um aus dieser Pandemie herauszukommen", betonte Kluge. Er forderte eine Beschleunigung der europäischen Impfprogramme durch eine Ankurbelung der Produktion und den Abbau bürokratischer Hürden. "Jede einzelne Ampulle, die wir vorrätig haben, muss genutzt werden – und zwar jetzt."

"Lage ist besorgniserregend"

Die Infektionslage in Europa bezeichnete die WHO als so "besorgniserregend" wie seit Monaten nicht mehr. Während in Europa noch vor vier Wochen wöchentlich weniger als eine Million Neuinfektionen verzeichnet worden seien, sei die Zahl der Neuansteckungen in der vergangenen Woche bereits bei 1,6 Millionen gelegen.

Bald werde Europa die Marke von 45 Millionen Corona-Infektionen seit Pandemiebeginn überschreiten. Die Zahl der Todesfälle durch das Coronavirus in der Region bewege sich derzeit "schnell auf die Million zu", hieß es weiter.

Die Europa-Direktion der WHO ist für 53 Staaten zuständig, darunter auch für Russland und mehrere frühere Sowjetrepubliken in Zentralasien. In der gesamten Region hätten bis Donnerstag lediglich etwa zehn Prozent der Menschen die erste Corona-Impfung erhalten, nur vier Prozent seien vollständig gegen das Coronavirus immunisiert, beklagte die WHO.

Warnung vor neuen Mutationen

Die WHO-Notfallkoordinatorin für Europa, Dorit Nitzan, warnte vor der Entstehung neuer Mutationen, sollte die Geschwindigkeit, mit der sich das Virus derzeit ausbreite, nicht gedrosselt werden. "Die Wahrscheinlichkeit neuer besorgniserregender Varianten steigt mit der Rate, in der das Virus sich repliziert und ausbreitet." Entscheidend sei daher, die Virusübertragung "durch grundlegende Maßnahmen zur Krankheitskontrolle einzudämmen".

