Die EU greift jetzt in den Energiemarkt ein

Dieses Bild bleibt von der Sitzung des EU-Parlaments am Mittwoch in Straßburg in Erinnerung: Olena Selenska, die First Lady der Ukraine, an der Seite von Kommissionschefin Ursula von der Leyen. Gemeinsam trafen die beiden Frauen am Morgen im Hohen Haus ein, wo Selenska mit Standing Ovations empfangen wurde. Gemeinsam verließen die beiden Damen es am Nachmittag wieder – in Richtung Kiew.