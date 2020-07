Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel wurde am Freitag in Brüssel von ihren Kollegen aus den anderen 26 EU-Staaten beschenkt. Die Kanzlerin feierte am ersten Tag des EU-Gipfels ihren 66. Geburtstag. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte ein paar Flaschen Wein für Merkel dabei. Und auch Antonio Costa, der portugiesische Premier, durfte sich über Päckchen freuen. Er wurde 59. Busserl fielen allerdings aus.

Corona zwingt auch die Mächtigsten Europas zu Abstand und Maske. Das Virus zwingt aber auch zu beispiellosen Hilfsmaßnahmen, auf die sich die Staatenlenker an diesem Wochenende auf ihrem ersten Gipfeltreffen seit Ausbruch der Pandemie zu einigen versuchen. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte: "Die ganze Welt beobachtet Europa."

Ist der Kontinent in der Lage, gemeinsam aus der Krise zu finden? Am Freitag sah es noch nicht danach aus. Die Unterschiede seien noch "sehr, sehr groß", sagte Merkel. Aber: "Es ist nichts unüberwindbar", so beschrieb Österreichs Kanzler Sebastian Kurz die Ausgangslage. Gesucht wird eine Lösung für das nächste Siebenjahres-Budget der EU (2021 bis 2027) und die Wiederaufbauhilfe, mit der sich die EU gegen die drohende Rezession in Folge der Corona-Pandemie stemmen will.

"Vorschläge besser geworden"

Beides zusammen wird weit mehr als 1,5 Billionen Euro ausmachen. Österreich jedenfalls wollte – obwohl Mitglied der "sparsamen Vier" und laut Kurz weiterhin gut abgestimmt mit den Niederlanden, Schweden und Dänemark – einer Einigung nicht im Wege stehen. Im Lauf der letzten Wochen habe es "nicht nur Bewegung in unsere Richtung" gegeben, sagte Kurz, sondern "in einigen Bereichen sind die Vorschläge auch besser geworden".

EU-Ratspräsident Charles Michel hatte gegenüber den ursprünglichen Vorschlägen der Kommission die Verhandlungsgrundlage so verändert, dass sie möglichst vielen Ländern entgegenkommt: Das Budget und damit der Beitrag der Mitgliedsländer ist kleiner geworden. 1075 Milliarden Euro sollte es nach Michels Vorschlag ausmachen, das sind um 20,5 Milliarden weniger als ursprünglich geplant. Und: Die Rabatte für die Nettozahler sollten bleiben, was Österreich 237 Millionen Euro im Jahr sparen könnte.

Niederlande stehen isoliert da

Darüber hinaus steht noch eine Verkleinerung des Wiederaufbauprogramms zur Debatte. Dafür waren zunächst 750 Milliarden Euro vorgesehen, davon 500 Milliarden als nicht rückzahlbare Zuschüsse, der Rest als Kredite. Über das Verhältnis von Krediten zu Zuschüssen wird ebenfalls gerungen. Der niederländische Premier Mark Rutte hat sich mit seinen Forderungen sogar unter den "sparsamen Vier" isoliert.

"Wir glauben nicht an dieses Zuschuss-basierte System", sagte er und baute zu Gipfelbeginn Hürden auf. Dass die Empfängerstaaten das Geld nur in Zukunfts- und Reformprojekte stecken dürfen, ist weitgehend akzeptiert. Auch dass die Staaten mit qualifizierter Mehrheit diese Mittelvergabe genehmigen. Rutte aber will einstimmige Entscheidungen.

Womit ein Land Hilfsgelder an ein anderes blockieren könnte. Diese Forderung wurde zu Gipfelbeginn von keinem anderen Land unterstützt. Ungarn und Polen legten einer Einigung ebenfalls große Steine in den Weg. Die beiden Rechtskonservativen Viktor Orban und Mateusz Morawiecki verlangten, dass die EU die Rechtsstaatsverfahren einstellt, die gegen ihre Länder laufen. Diese Verfahren wurden eingeleitet, weil Ungarn und Polen im Verdacht stehen, wiederholt gegen Demokratiewerte verstoßen zu haben – durch Justizreformen oder Vorgehen gegen Regierungskritiker.

Rechtsstaats-Sünder bestrafen?

Der EuGH hat beide Länder bereits mehrmals verurteilt. Doch die Verfahren auf politischer EU-Ebene kommen kaum vom Fleck. Daher wollten Kommission, Parlament und eine Reihe von anderen Staaten, darunter Österreich, die Rechtsstaats-Sünder dort treffen, wo es weh tut – beim Geld. EU-Förderungen sollten im neuen Budget an die Einhaltung rechtsstaatlicher Normen geknüpft werden.

Jede Menge Knackpunkte also, die es zu überwinden galt. Ratspräsident Michel steht unter großem Druck. Beim ergebnislosen Budgetgipfel im Februar hatte er als Verhandlungsführer und Moderator kein Ass mehr im Ärmel gehabt und, so sagen Kritiker, nicht die beste Figur gemacht.

Merkels Schützenhilfe für Michel

Diesmal konnte Belgiens Ex-Premier mit starker Schützenhilfe rechnen. Angela Merkel, deren Land bis Ende des Jahres die EU-Präsidentschaft innehat, half Michel bei der Vorbereitung. Er soll dieses Mal einen Plan B, also einen neuen Verhandlungsvorschlag, vorbereitet haben. Allerdings wollte Michel die großen Fragen außer Streit stellen, bevor er sich den Details zuwandte.

Es ging im Europa-Gebäude in Brüssel vorerst "nur" um die Höhe von Budget und Aufbauplan, um die Rabatte und Bedingungen für die Auszahlung der Hilfsgelder. Schwere Kost für die EU-27.

Wenigstens das Mittagessen war leicht – kalte Platte mit Lachs, Kabeljau und Makrele. Es gehört zur Gipfeldramaturgie, dass sich die Beratungen hinziehen und Vetos im Raum stehen. Heute, Samstag, geht es weiter. Wie lange? Auf diese Frage antwortete Kurz: "Ich habe Zeit." Er sei optimistisch, dass es eine Lösung geben werde.

Artikel von Sylvia Wörgetter