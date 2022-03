"Die Esten sind bestürzt darüber, was passiert"

Dass der Kriegsausbruch in der Ukraine am 24. Februar ausgerechnet auf den Unabhängigkeitstag Estlands fiel, muss wie das Aufleben eines alten Traumas für das nördlichste der drei baltischen Staaten gewesen sein. "Es waren am Hauptplatz mindestens genauso viele – wenn nicht sogar mehr – ukrainische als estnische Flaggen zu sehen", berichtet Paula Schmidl.