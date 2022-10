Die britische Premierministerin Liz Truss knickt ein. Sie entließ am Freitag ihren Finanzminister Kwasi Kwarteng und vollzog eine Kehrtwende in ihrer Fiskalpolitik. Truss war schon in den vergangenen Wochen unter wachsenden Druck gekommen, ihre umstrittenen Steuersenkungspläne zurückzunehmen.