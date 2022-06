Heute um zehn Uhr Ortszeit beginnt es: Die Geburtstagsparade der Queen in London läutet die Feiern zu ihrem 70. Thronjubiläum ein. Über die nächsten vier Tage ist Jubel angesagt, nach zwei Jahren Pandemie dürsten die Untertanen nach Feier und Fest. Im ganzen Königreich werden Straßenpartys vorbereitet. Das Königshaus tut, was es schon immer am besten konnte: Mit Pracht und Pomp zelebriert es sich selbst. Warum auch nicht – die Queen erfreut sich ungebrochener Popularität.