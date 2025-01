Analyse: Donald Trump, die bösen Chinesen und die unwilligen Europäer

Wenn man glaubt, es könnte nicht mehr schlimmer kommen, schafft es Donald Trump, das Gegenteil zu beweisen. Und so folgte die Welt staunend seinen unglaublich klingenden Worten über eine neue Weltordnung – seine Weltordnung. Dabei durften sich Kanada als 51. US-Bundesstaat in seinem Imperium wiederfinden und der Golf von Mexiko in Golf von Amerika umgetauft fühlen.