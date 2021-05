DAMASKUS. Zur Orchestrierung von Wahlen in Syrien, das seit 1970 von der Assad-Familie regiert wird, gehört die Verbreitung von Bildern, auf denen, wie vergangenes Wochenende in Homs, fahnenschwenkende Menschenmassen zu sehen sind. Freiwillig ist die Teilnahme an den Jubelveranstaltungen nicht. Staatsangestellte, Parteimitglieder sowie Schüler und Studenten werden in der Regel gezwungen, ihre Solidarität mit Diktator Baschar al-Assad zum Ausdruck zu bringen.