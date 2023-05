Die Arabische Liga gegen "die Strömungen des Dunklen"

So viel Harmonie hatte es auf einem Gipfeltreffen der Arabischen Liga selten gegeben. Vergessen schienen die nur wenige Jahre zurückliegenden Zeiten, in denen die arabischen Golfstaaten den syrischen Despoten stürzen wollten. "Das arabische Haus hat ein neues Erscheinungsbild bekommen", kommentierte das saudische Staatsfernsehen Al-Ekhbariya den Auftritt von Baschar al-Assad in der Hafenstadt Dschidda – und behauptete kühn: "Die Beziehungen werden jetzt gestärkt, die Probleme beseitigt und niemand wird mehr ausgeschlossen".

Unter der Führung von Kronprinz Mohammed bin Salman sei es gelungen, die Lage in der Region zu beruhigen und "tatsächliche Veränderungen" zu bewirken. Dieser Hoffnung schloss sich auch der syrische Diktator an. In seiner – für die meisten seiner Landsleute – sicherlich zynisch klingenden Rede bekräftigte er den panarabischen "Zusammenhalt gegen die Strömungen des Dunklen". Die arabischen Staaten müssten jetzt die Gelegenheit ergreifen, ihr eigenes Schicksal frei von ausländischer Einmischung zu gestalten.

Ob diese Ankündigung auch den Abzug der rund 20 000 iranischen und russischen Soldaten aus seinem Land bedeutet, sagte Assad nicht. Niemand hatte es gewagt, ihm diese Frage zu stellen.

Schließlich sollte der in der Abschlusserklärung des Gipfeltreffens von Dschidda vermittelte Eindruck der Harmonie nicht getrübt werden. Gemeinsam forderten die arabischen Autokraten Stabilität im Jemen, ein Ende des Bürgerkrieges im Sudan, die Lösung der Palästinenserfrage (mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt Palästinas) sowie Reformen im Libanon. "Unterstützung für bewaffnete Milizen außerhalb der staatlichen Institutionen" lehnten die Gipfelteilnehmer ab. In den letzten Jahrzehnten hatten sie dafür noch zweistellige Milliardenbeträge ausgegeben.

Ob den Absichtserklärungen Taten folgen, wird sich zeigen. Allerdings gäbe es Anzeichen dafür, dass sich die arabische Welt "auf dem Weg zur Besserung" befinde, konstatiert der Orientalist und Politologe Daniel Gerlach. Die Staaten des Nahen Osten machten Geopolitik und schmiedeten Allianzen (mit China).

Nicht der Nahe Osten, sondern Europa sei das Pulverfass, betont Gerlach – und erinnert daran, dass der schwerste regionale Konflikt zwischen Iran und Saudi-Arabischen von chinesischer Diplomatie entschärft worden sei. Ohne das Engagement Pekings wäre der arabische Gipfel von Dschidda nicht mit dem Diktator Baschar al-Assad abgehalten worden. Mit einem Kriegsverbrecher an einem Tisch zu sitzen, bedeutete für die Gipfelteilnehmer kein moralisches Dilemma. Schließlich war auch der saudische Gastgeber erst vor zwei Jahren beschuldigt worden, die Ermordung des saudischen Dissidenten Jamal Khashoggi in Istanbul angeordnet zu haben.

Autor Michael Wrase Michael Wrase