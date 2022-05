Die Angst vor einem Angriff aus Belarus wächst

"Die belarussischen Streitkräfte führen verstärkt Aufklärung durch und haben zusätzliche Einheiten im Grenzbereich aufgestellt", warnte der ukrainische Generalstab gestern in seinem Lagebericht.

Bei den Kämpfen in der Ostukraine selbst gibt es wenig Veränderungen. Doch die Zahl der Toten wächst dramatisch: Jeden Tag würden dort 50 bis 100 Ukrainer sterben, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj.

Lebenslange Haft

Im ersten ukrainischen Kriegsverbrecherprozess ist unterdessen ein russischer Soldat zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Gericht in Kiew sah es als erwiesen an, dass der 21-jährige Panzersoldat einen 62 Jahre alten Zivilisten in der Region Sumy erschossen hatte. Es war der erste Prozess wegen russischer Gräueltaten in der Ukraine.

Die Tat hatte sich dem Gericht zufolge bereits am 28. Februar im Dorf Tschupachiwka ereignet, das etwa 60 Kilometer südwestlich der Stadt Sumy liegt. Der 21-jährige, aus Sibirien stammende Mann hatte alles gestanden. Ein Vorgesetzter habe ihm befohlen, den Ukrainer zu erschießen, weil dieser mit seinem Handy telefoniert habe. Der Vorgesetzte habe gesagt, er könnte dabei Positionen der russischen Soldaten an ukrainische Truppen weitergeben. Daraufhin habe er ihm in den Kopf geschossen, erklärte der Soldat.

"Ich bereue es sehr"

Im Gericht hatte er die Witwe des Opfers um Vergebung gebeten. In seinem Schlusswort sagte er: "Ich bedaure es. Ich bereue es sehr. Ich habe mich nicht geweigert, und ich bin bereit, alle Maßnahmen zu akzeptieren, die verhängt werden." Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig – der Anwalt des Angeklagten will nach eigener Aussage Berufung dagegen einlegen. Er hatte einen Freispruch gefordert, weil der Soldat nur einen Befehl ausgeführt habe.