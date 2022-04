Deutschsprachige Länder forderten Ende der russischen Angriffe

Die Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP), Dominique Hasler (Liechtenstein), Annalena Baerbock (Deutschland), Jean Asselborn (Luxemburg) und Ignazio Cassis (Schweiz) verurteilten bei ihrem Treffen am Freitag in Liechtenstein die Angriffe auf Zivilisten in der Ukraine.

"Wir stehen für europäische Grundwerte ein und richten einen gemeinsamen Appell an Russland: Jegliche Gewaltanwendung in der Ukraine muss sofort beendet werden", betonte der Schweizer Bundespräsident Cassis. "Als Teil der europäischen Wertegemeinschaft setzen wir uns Seite an Seite mit unseren Nachbarn und der EU für Frieden, Stabilität, Sicherheit und Wohlstand ein. Eine möglichst rasche Lösung des Konflikts ist im Interesse des gesamten Kontinents", zitierte das Schweizer Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) am Freitag Cassis.

Im Fokus des Treffens der fünf Außenminister standen die russische Aggression, die Bekämpfung von Menschenhandel und die Beziehungen zwischen der EU und der Schweiz, teilte das österreichische Außenministerium auf Twitter mit. "Ein offener Austausch unter Gleichgesinnten ist wichtiger denn je!"

Cassis habe die Schweizerische Neutralitätspolitik dargelegt. Sie hindere die Schweiz nicht daran, für ihre Werte einzustehen und entsprechend auf internationale Entwicklungen zu reagieren, schrieb das EDA. Der Angriffskrieg Russlands habe unzählige weitreichende Auswirkungen für die Region, Europa und die Welt. Die deutschsprachigen Außenministerinnen und Außenminister hätten in diesem Zusammenhang auch eingehend die aktuelle humanitäre Lage in der Ukraine und in den Nachbarstaaten besprochen.

Cassis habe aber auch über den aktuellen Stand des Europadossiers informiert, insbesondere die kürzlich von der Schweizer Regierung verabschiedete Stoßrichtung für ein Verhandlungspaket mit der EU. Dabei sollen die offenen Punkte in den Gesamtbeziehungen mit der EU mit einem breiten Ansatz angegangen werden, um die institutionellen Fragen je nach Sektor zu lösen, teilte das EDA mit.