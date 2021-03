Deutschlands Weg aus dem Lockdown in fünf Schritten

Deutschland soll in Stufen zurück zu mehr Normalität. Das ging gestern aus verschiedenen Entwürfen zum Corona-Gipfel von Bund und Ländern hervor. Laut Medienberichten umfassen die Pläne vorsichtige Lockerungen. Abhängig von Inzidenzwerten sind auch regionale Öffnungsschritte möglich. Die Videokonferenz von Kanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten dauerte bis in die Abendstunden.

Grundsätzlich soll der Lockdown bis zum 28. März verlängert werden und stufenweise Löcher bekommen. Bereits ab 8. März könnten mehr Kontakte möglich werden. Konkret soll die Möglichkeit zu privaten Zusammenkünften mit Freunden, Verwandten und Bekannten erweitert werden: Dann seien private Treffen des eigenen Haushalts mit einem weiteren Haushalt möglich – maximal fünf Personen, Kinder bis 14 Jahre zählen dabei nicht. Steigt die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner an drei aufeinanderfolgenden Tagen aber auf über 100, würden wieder die alten Beschränkungen gelten: ein Haushalt plus eine Person.

Die Öffnungen von Grundschulen und Kitas sowie der Friseursalons gelten als erster Öffnungsschritt. Der zweite betrifft Buchhandlungen, Blumenhändler und Gartenmärkte – und zwar bundesweit. Nötig sind entsprechende Hygienekonzepte und entsprechende Kundenzahlbegrenzungen. Körpernahe Dienstleistungsbetriebe könnten laut Beschlussvorlage mit Hygienekonzepten ebenfalls öffnen – Tests vorausgesetzt.

Regionale Öffnungsschritte

In Schritt drei sind weitere Öffnungen in den Bundesländern möglich. Bei stabiler Sieben-Tage-Inzidenz von unter 35 in einer Region oder einem Land können Einzelhandel, Museen, Galerien, Zoos, botanische Gärten und Gedenkstätten öffnen. Auch kontaktfreier Sport im Freien soll dann wieder möglich sein. Lockerungen seien auch für Regionen möglich, die eine Sieben-Tage-Inzidenz von 100 stabil unterschreiten.

Der vierte Öffnungsschritt soll erfolgen, wenn sich die Sieben-Tage-Inzidenz nach dem dritten Öffnungsschritt 14 Tage lang nicht verschlechtert hat: Dann könnten Außengastronomie, Theater und Kinos öffnen, kontaktloser Hallensport und Kontaktsport im Freien würden dann ebenfalls wieder erlaubt sein.

Wenn sich die Sieben-Tage-Inzidenz nicht verschlechtert und zwei Wochen stabil unter 35 bleibt, sehen die Beschlussvorlagen weitere Öffnungen vor. Dazu gehören Freizeitveranstaltungen mit bis zu 50 Menschen im Freien und Kontaktsport in Hallen.