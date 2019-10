Deutschland will den Pakt mit der Türkei retten

Die EU ist in Sorge: In den vergangenen Monaten sind wieder zunehmend mehr Menschen über die Türkei Richtung Europa geflohen. Um den wackelnden Flüchtlingspakt mit der Türkei zu retten, ist der deutsche Innenminister Horst Seehofer in die Türkei gereist.

Der Migrationsdruck auf die Türkei sei "gewaltig" und steige, sagte Seehofer. Daher müsse man nach Wegen suchen, das Abkommen zwischen Ankara und Brüssel zu stärken – auch über zusätzliche Mittel für die Flüchtlingshilfe. Der CSU-Politiker versprach, er werde der neuen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen "meine Eindrücke hier schildern, damit das Problem sehr schnell angegangen wird". "Man kann ja nicht sagen, wir haben einmal im Jahr 2016 ein Programm gemacht. Doch jetzt nehmen die Flüchtlinge weiter zu und daher müssen wir auch die Hilfen ausweiten." Dies sei auch im deutschen Interesse, sonst würden die Flüchtlinge wieder "erscheinen", so Seehofer. Denn der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan fordert schon seit Monaten von der EU mehr Unterstützung und drohte bereits mehrmals damit, die Tore für Flüchtlinge nach Europa zu öffnen. Griechenland wirft ihm vor, das teilweise sogar schon getan zu haben.

