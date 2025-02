Deutschland: Wer kann nach der Wahl mit wem?

Am Mittwochabend waren sie noch ein letztes Mal vor der Wahl in einem TV-Duell aufeinandergetroffen: Kanzler Olaf Scholz (SPD) und Oppositionsführer Friedrich Merz (CDU), dessen Partei die jüngsten Umfragen mit Werten zwischen 30 und 31 Prozent derzeit klar anführt. Viel weniger rosig ist die Umfragelage für die SPD von Kanzler Scholz mit 15 bis 16 Prozent.

Doch auch wenn beide Parteien laut diesen Daten zusammen im besten Fall nur auf 47 Prozent kommen, könnte sich im Bundestag dennoch eine Mandatsmehrheit für eine schwarz-rote Koalition ausgehen. Eine Zusammenarbeit von CDU/CSU und SPD gilt unter deutschen Politikbeobachtern derzeit auch als am wahrscheinlichsten.

Der Kampf mit der Hürde

Doch ob die Mandate dafür reichen, hängt auch davon ab, wie viele Parteien in den Bundestag einziehen. Lange Zeit kämpften sowohl Linkspartei und das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) als auch die FDP mit der Fünf-Prozent-Hürde.

Die Linke mit ihrer insbesondere in den sozialen Medien sehr präsenten Co-Spitzenkandidatin Heidi Reichinnek scheint zumindest laut jüngsten Umfragen (sechs bis sieben Prozent) die Hürde genommen zu haben. BSW und die FDP mit ihrem Spitzenkandidaten Christian Lindner pendeln den Umfragen zufolge bei Werten knapp über oder knapp unter fünf Prozent.

Schafft es nur eine dieser drei Parteien in den Bundestag, könnte sich – ausgehend von den aktuellen Umfragen – eine schwarz-rote Koalition oder rechnerisch vielleicht sogar eine Koalition von CDU/CSU mit den Grünen und deren Spitzenkandidaten Robert Habeck (jüngste Umfragedaten: 13 bis 14 Prozent) ausgehen.

Schaffen es zwei oder alle drei kleineren Parteien in den Bundestag, müssten CDU/CSU und SPD wohl eine dritte Partei mit in eine allfällige Koalition nehmen.

Die Auswahl ist nicht riesig. Ein Bündnis mit der Rechtsaußen-Partei AfD und ihrer Spitzenkandidatin Alice Weidel (mit 20 bis 21 Prozent derzeit klar auf Platz zwei in allen Umfragen) schließen alle anderen Parteien aus. Und auch mit der Linkspartei wollen Union und SPD nicht in eine Regierung gehen. Für die SPD schloss das am Mittwochabend Olaf Scholz aufgrund der Ukraine-Politik der Linken aus. Selbiges gelte, so Scholz, für das BSW.

Grünen-Spitzenkandidat Habeck schloss unterdessen eine rot-rot-grüne Koalition mit der Linkspartei nach der Bundestagswahl am Sonntag nicht aus. Für diese zeichnet sich in den Umfragedaten aber bei weitem keine Mehrheit ab.

