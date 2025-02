Deutschland-Wahl: Kampf um die Unentschlossenen

BERLIN. In vier Tagen wählt Deutschland einen neuen Bundestag: In den Umfragen hat sich in den vergangenen Wochen nicht mehr viel bewegt. Nun beginnt für die Parteien der hektische Kampf um die Unentschlossenen. Wie hoch ist der Anteil der Unentschlossenen? In den letzten Umfragen lag der Anteil der Menschen, die unsicher sind, wen sie wählen oder ob sie überhaupt zur Wahl gehen, bei rund 30 Prozent. Das ist keine Überraschung. 2021 gab es zur selben Zeit vor der Wahl noch vier Prozent mehr