Liveticker: Deutschland wählt einen neuen Bundestag

Wahlplakate in Deutschland

Die Wählerinnen und Wähler in Deutschland entscheiden am Sonntag über die Zusammensetzung des neuen Bundestages und damit über die politischen Machtverhältnisse in den nächsten vier Jahren. Rund 59 Millionen Wahlberechtigte können von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr ihre Stimme abgeben. Nachdem die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP im November zerbrochen und Kanzler Olaf Scholz (SPD) eine Vertrauensfrage im Parlament verloren hatte, wurde die für Herbst geplante Wahl vorgezogen.

