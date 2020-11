Deutschland vor "Monaten der Einschränkungen"

Deutschlands Gesundheitsminister Jens Spahn sagte es klipp und klar: "Es wird ein harter November." Im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie kommen auf die Deutschen "Monate der Einschränkungen und des Verzichts" zu. Selbst wenn das öffentliche Leben in einigen Wochen wieder hochfahre, könnten danach erneut strenge Beschränkungen drohen. Auch Kanzlerin Angela Merkel mahnte einmal mehr zur Strenge: "Das Virus bestraft Halbherzigkeiten."

Für vorläufig vier Wochen begann gestern in Deutschland ein zweiter Lockdown. Ähnlich wie bei uns wurden bundesweit Gastronomie, Kultur und Freizeiteinrichtungen geschlossen. Auch für persönliche Treffen gelten seit gestern deutlich strengere Regeln. Jedoch gibt es bei den Einschränkungen weiterhin regionale Unterschiede. Die Zahl erfasster Corona-Infektionen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen liegt in Deutschland inzwischen bei 120,1.

Auch Belgien verschärfte gestern wegen der gestiegenen Corona-Fallzahlen die ohnehin schon harten Regeln: Nun müssen auch Geschäfte, die nicht unbedingt notwendige Waren verkaufen, geschlossen bleiben. Die Schließung von Lokalen, Restaurants und Cafés sowie nächtliche Ausgangssperren waren bereits Mitte Oktober beschlossen worden.

Auch in Frankreich trat gestern mit dem Ende der Herbstferien der zweite Lockdown ein. Die Menschen dürfen nur mit einem triftigen Grund vor die Tür und müssen diesen mit einem Formular nachweisen. Wer etwa spazieren gehen möchte, darf dies nur im Umkreis von einem Kilometer zu seiner Wohnung eine Stunde pro Tag. Supermärkte dürfen nur noch lebensnotwendige Produkte verkaufen.

Italien wiederum will einen neuen landesweiten Stillstand verhindern. Regierungschef Giuseppe Conte will zwar im ganzen Land die Maßnahmen verschärfen, doch nur regionale Corona-Hotspots ganz dichtmachen. Einschränkungen bei der Reisefreiheit zwischen Regionen mit hohen Infektionszahlen seien möglich, kündigte er an. Außerdem soll die Ausgangssperre abends ausgedehnt werden.

Griechenland kündigte gestern zweiwöchige Lockdowns für die Regionen Thessaloniki und Serres im Norden des Landes an. Damit wird unter anderem der Flugverkehr von und nach Thessaloniki lahmgelegt. Zudem tritt ab heute im ganzen Land eine Ausweitung der nächtlichen Ausgangssperren sowie der Schließungen von Restaurants und Bars in Kraft.

In Tschechien zeigt der seit Anfang Oktober geltende Notstand erste Erfolge: Gestern war die Zahl der Neuinfektionen erstmals seit Wochen wieder rückläufig. Das Gesundheitsministerium meldete "nur" 6542 Fälle.