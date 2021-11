Deutschland vor einer Impfpflicht für Pflegeberufe

Bei einem Treffen der Ministerpräsidenten der Bundesländer mit der Bundesregierung einigte man sich gestern Abend auf die Einführung einer partiellen Impfpflicht.

Demnach sollen alle Mitarbeiter in Krankenhäusern und Einrichtungen der Eingliederungshilfe sowie in Alten- und Pflegeheimen und bei mobilen Pflegediensten verpflichtet werden, sich gegen das Virus impfen zu lassen. "Die Länder bitten den Bund, dies schnellstmöglich umzusetzen", heißt es in dem Beschluss der Runde.

Die Ministerpräsidentenkonferenz tagte in einer Videokonferenz mit der geschäftsführenden Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihrem wahrscheinlichen Nachfolger Olaf Scholz (SPD). Dabei wurden auch neue Grenzwerte für Beschränkungen festgelegt. Ausschlaggebend ist demnach die Hospitalisierungsinzidenz. Die Rate ergibt sich aus der Zahl der Krankenhauseinweisungen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Wird der Grenzwert 3 überschritten, gilt in einem Bundesland flächendeckend 2G, bei einem Wert über 6 gilt 2G+ (nur getestete Geimpfte und Genesene).

Eine Länderöffnungsklausel gibt einzelnen Bundesländern das Rüstzeug für mögliche Shutdowns: Sollte die Inzidenz über 9 steigen, dürfen die Landtage von "den weitergehenden Möglichkeiten des Infektionsschutzgesetzes konsequent Gebrauch machen".

Bundestag für Ampel-Pläne

Zuvor hatte der Bundestag die von SPD, Grünen und FDP geplanten Corona-Neuregelungen mit 3G-Vorgaben etwa am Arbeitsplatz und in Verkehrsmitteln beschlossen. Die Ampel-Pläne sollen zudem eine andere Rechtsgrundlage für Auflagen schaffen, wenn die bisher vom Bundestag festgestellte epidemische Lage am 25. November ausläuft. SPD, Grüne und FDP haben sich dagegen entschieden, sie erneut im Parlament zu verlängern.

Dieser Ausnahmezustand gibt den Regierungen der Bundesländer bisher die Möglichkeit, auf einfachem Verordnungsweg weitreichende Corona-Maßnahmen zu ergreifen – von Ausgangsbeschränkungen über Veranstaltungsverbote bis hin zu Restaurant-, Geschäfts- oder Schulschließungen.

Solche Maßnahmen sollen nicht mehr möglich sein – bis auf einige Ausnahmen wie Verbote oder Beschränkungen im Freizeit-, Kultur- oder Sportbereich. Diese müssten die Landesparlamente beschließen. Die unionsgeführten Länder drohen mit Blockade im Bundesrat, werden ihnen nicht mehr Möglichkeiten zu Einschränkungen und Schließungen gegeben.

"Noch nie so beunruhigt wie jetzt"

So düster wie nie zuvor hatte der Chef des Robert-Koch-Institutes (RKI), Lothar Wieler, bereits am Mittwochabend die Lage beschrieben. Hinter den mittlerweile mehr als 65.000 Neuinfektionen pro Tag "verbergen sich mindestens noch einmal doppelt oder dreimal so viele". Auf die Bevölkerungszahl umgerechnet wären diese Werte gleich dramatisch wie jene in Österreich. "Wir laufen in eine ernste Notlage. Wir werden wirklich ein sehr schlimmes Weihnachtsfest haben, wenn wir jetzt nicht gegensteuern", sagte Wieler. Bald sei täglich mit Hunderten Toten zu rechnen.

Auch die Lage in den Spitälern werde immer schlimmer. "Wir waren noch nie so beunruhigt wie jetzt." Die Zahl der schwerkranken Covid-Patienten steige, für Menschen mit Schlaganfall und andere Schwerkranke müsse mancherorts bis zu zwei Stunden nach einem freien Intensivbett gesucht werden. Die Versorgung sei bereits "in allen Bundesländern nicht mehr der Regel entsprechend".

Isreal

Israel hat die vierte Corona-Welle erfolgreich gebrochen – mit dem raschen Ausrollen der dritten Impfung (Booster). Als weltweit erstes Land hat der Nahoststaat im Juli mit den Auffrischungsimpfungen begonnen – mit Erfolg, wie sich nun zeigt: Noch im September gab es täglich bis zu 11.000 Neuinfektionen (bei gut 9,2 Millionen Einwohnern). Mittlerweile sind es weniger als 500 am Tag. „Der Booster hat Israel gerettet“, sagte etwa der Epidemiologe Gabriel Barbash kürzlich der „Deutschen Welle“.

Impfzentrum in Tel Aviv Bild: AFP

Zum Erfolg mit beigetragen haben zudem die Einschränkungen für Ungeimpfte: Als vollständig geimpft gilt in Israel mittlerweile nur noch, wer den dritten Stich hat oder wessen zweite Impfung weniger als sechs Monate zurückliegt. Allen anderen ist der Zutritt zu Restaurants, Kinos, Museen oder Fitnessstudios verwehrt.

Um die ohnehin hohe Impfquote im Land weiter zu steigern, werden seit wenigen Tagen auch Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren geimpft.

Schweden

Schweden beschreitet seit Beginn der Pandemie einen Sonderweg – ohne Lockdown. Auch eine generelle Maskenpflicht gab es nie. Dazu kommt, dass die zeitweise geltenden strengeren Maßnahmen mit Anfang September aufgehoben wurden. Die Zahl der Neuinfektionen ist seither auf einem niedrigen Niveau. Die 7-Tage-Inzidenz bezogen auf Neuinfektionen je 100.000 Einwohner lag zuletzt bei 83.

Restaurants blieben offen. Bild: AFP

Hauptverantwortlich dafür ist laut rot-grüner Regierung die vergleichsweise hohe Impfquote, speziell bei den älteren Mitbürgern. Bei den über 60-Jährigen liegt der Wert bei knapp über 91 Prozent.

Es gibt weitere Faktoren, die zu den aktuell niedrigen Fallzahlen beigetragen haben. Im skandinavischen Königreich gab es von Anfang an Empfehlungen statt Verbote. Im Gegensatz zu anderen Ländern nimmt die Bevölkerung das Thema Eigenverantwortung offenbar sehr ernst. Dämpfend könnte sich zudem die geringe Bevölkerungsdichte auswirken.

Spanien

Die Zahlen der Neuinfektionen steigen in Spanien seit wenigen Tagen – langsam und auf wesentlich niedrigerem Niveau als in Österreich. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt derzeit bei 89.

Hauptgrund für die gute Entwicklung ist die hohe Impfquote. Bereits 80,2 Prozent der Gesamtbevölkerung gelten als vollständig immunisiert, bei den über 12-Jährigen liegt die Quote deutlich über 90 Prozent. Und es wird ohne große Debatten längst fleißig geboostert.

Großer Andrang zur Impfung Bild: AFP

Die Impfung galt in Spanien immer als entscheidende Waffe gegen die Corona-Epidemie. Und nach massiver Überlastung der Intensivstationen in der ersten Welle, hoher Todesrate und monatelangem Total-Lockdown haben sich die Menschen vielleicht auch besonders nach einer solchen Waffe gesehnt. Und so gibt es so gut wie keine Impfskepsis, keine Impfmüdigkeit, keine „Querdenker“-Szene. Zu einer der ganz wenigen Demonstrationen im Zusammenhang mit der Impfkampagne kamen in Madrid nur rund 250 Menschen zusammen.

Italien

Italien hat im Vergleich zu den meisten anderen europäischen Ländern mehr Geimpfte, weniger Corona-Infizierte, weniger Schwerkranke. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist mit derzeit 134 so niedrig wie sonst nur noch in Malta, Spanien und Schweden. Mit 73 Prozent Impfquote ist Italien ebenfalls unter den EU-Top-Vier.

Francesco Figliuolo Bild: Italien Army

Der Organisator der Kampagne ist Francesco Figliuolo. Der 60-jährige Covid-Sonderkommissar der Regierung ist General der Armee und war als Logistik-Spezialist unter anderem in Afghanistan und im Kosovo. Vor neun Monaten ins Amt gekommen, hatte er die gesamte Organisation umgekrempelt und eine weitgehend zentral aus Rom gelenkte Kampagne aufgebaut – trotz der Zuständigkeit der Regionen für das Gesundheitswesen.

Seit Mitte September werden zwischen Bozen und Palermo die dritten Impfdosen verabreicht, wie bisher in der italienischen Impfkampagne strikt gestaffelt nach Gefährdungs- und Altersgruppen.

China

32 neue Corona-Fälle gab China jüngst bekannt – bei 1,4 Milliarden Einwohnern. Während Europa, speziell Österreich, gegen die bisher heftigste Welle der Pandemie kämpft, scheint sie in der Volksrepublik besiegt.

Seit Beginn der Pandemie vor fast zwei Jahren in Wuhan zählt China offiziell weniger als 100.000 Infektionen, den letzten Todesfall gab es im Jänner. Dennoch reagieren die Behörden beunruhigt auf jeden kleinen Ausbruch – vor allem mit Blick auf die Olympischen Spiele in Peking im Februar.

Desinfektionsmaßnahmen Bild: AFP

Und der Preis für die geringen Infektionsraten ist hoch, in der Bevölkerung wächst der Unmut. Besonders leiden die Menschen in der Stadt Ruili an der Grenze zu Myanmar unter den Maßnahmen. Schmuggler und Flüchtlinge schleppen das Virus dort immer wieder ein. Beim geringsten Verdacht einer Infektion wird die Stadt abgeriegelt und alle 210.000 Einwohner werden getestet. Ein Kleinkind dort habe bereits 70 Tests über sich ergehen lassen müssen, berichtet die Lokalzeitung.