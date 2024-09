Deutschland verschärft ab nächster Woche die Grenzkontrollen

Die deutsche Ampelregierung verschärft ihre Asylpolitik. Konkret will Innenministerin Nancy Faeser (SPD) Schutzsuchende, die illegal einreisen, schon an den deutschen Grenzen zurückweisen. Die zusätzlichen Kontrollen an allen deutschen Landesgrenzen sollen am 16. September beginnen und zunächst sechs Monate andauern. Stationäre Kontrollen an den Grenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz gibt es bereits seit dem Vorjahr, an der Grenze zu Österreich gar schon seit 2015.