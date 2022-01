Deutschland vermittelt, warnt aber Russland

Bei ihrem gestrigen Antrittsbesuch in Kiew sprach sie sich einmal mehr für eine friedliche Lösung aus: "Wir haben einen langen Atem". Sie versprach deutsche Hilfe bei einer neuerlichen Hackerattacke in der Ukraine. Waffenlieferungen lehnte sie aber strikt ab. Gegenüber der russischen Regierung schlug sie scharfe Töne an. Jede Aggression seitens Russlands habe "einen hohen Preis", warnte Baerbock.

Baerbock sprach sich auch dafür aus, das sogenannte Normandie-Format für die Lösung des Konflikts wieder mit Leben zu füllen. Deutschland und Frankreich vermitteln dabei zwischen der Ukraine und Russland. Noch am Abend reiste die deutsche Politikerin weiter nach Moskau. Dort stehen heute unter anderem Gespräche mit Außenminister Lawrow am Plan.