Deutschland und Frankreich erfüllen NATO-Ziel bei Verteidigungsausgaben

Die Verteidigungsminister der NATO-Staaten haben am Donnerstag über die weitere Zusammenarbeit mit der Ukraine und den laufenden Ausbau der Abschreckungs- und Verteidigungsfähigkeiten des Bündnisses beraten. Zudem informierte Generalsekretär Jens Stoltenberg bei dem Treffen in der Brüsseler Bündniszentrale über die Entwicklung der Verteidigungsausgaben der Mitgliedstaaten.

Den jüngsten Angaben zufolge wurde im vergangenen Jahr ein beispielloser Anstieg der Verteidigungsausgaben von Mitgliedstaaten registriert. Rund ein Drittel der Bündnisstaaten dürfte allerdings auch in diesem Jahr das NATO-Ziel verfehlen, zwei Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts (BIP) für Verteidigung auszugeben. Dazu gehören unter anderem Länder wie Italien, Spanien, Belgien und Luxemburg.

Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius hob am Donnerstag vor dem Treffen hervor, dass Deutschland in diesem Jahr die Zwei-Prozent-Marke erfüllen wird. "Das ist ein wichtiges Signal. Sicherheit gibt es nicht zum Nulltarif." Anspruch Deutschlands müsse sein, zusammen mit anderen das "konventionelle Rückgrat" der Verteidigung zu sein. Zudem sei Deutschland die "logistische Drehscheibe" der NATO in Europa. "Damit übernehmen wir Führungsaufgaben."

Finanzziel früher erfüllt

Auch Frankreich will heuer das NATO-Finanzziel erfüllen – ein Jahr früher als ursprünglich geplant. Frankreich werde 2024 zwei Prozent seines Bruttoinlandsprodukts (BIP) für Verteidigung ausgeben, kündigte Verteidigungsminister Sebastien Lecornu an. Stoltenberg bekräftigte, dass heuer 18 der 31 Mitgliedstaaten das Zwei-Prozent-Ziel erfüllen, mindestens zwei Prozent der Wirtschaftsleistung in die Verteidigung zu investieren. Allerdings habe die NATO hier "noch einen Weg zu gehen".

Im Vordergrund der Beratungen stand aber erneut auch die weitere Unterstützung der Ukraine. Dieser fehlt es vor allem an Munition, an der Ostfront haben die russischen Streitkräfte zuletzt Vorstöße verbuchen können. Stoltenberg warnte das US-Repräsentantenhaus vor einer Blockade der von Präsident Joe Biden geplanten Militärhilfen. "Wir sehen bereits die Auswirkungen der Tatsache, dass die USA bisher nicht in der Lage waren, eine Entscheidung zu treffen", sagte er mit Blick auf Warnungen vor einem Munitionsmangel in der Ukraine. Er erwarte daher eine Einigung.

"Wenn wir Präsident Putin gewinnen lassen, wäre das nicht nur (…) eine Tragödie für die Ukrainer, sondern auch gefährlich für uns." Es sei im eigenen Sicherheitsinteresse, die Unterstützung für die Ukraine fortzusetzen.

Mit dem Senat hatte jüngst eine der beiden Kongress-Kammern nach langer Verzögerung Plänen für neue Ukraine-Hilfen im Wert von rund 60 Milliarden US-Dollar (56 Milliarden Euro) zugestimmt.

Selenskyj und Wang kommen nach München

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kommt zur Münchner Sicherheitskonferenz und trifft dort auch US-Vizepräsidentin Kamala Harris. Das Gespräch der beiden am Samstag kündigte das Weiße Haus im offiziellen Programm der Vizepräsidentin für ihren Deutschland-Besuch an. Harris wird auch Bundeskanzler Olaf Scholz in München treffen. Außerdem wird der chinesische Außenminister Wang Yi in München erwartet.

Wang will auch nach Spanien und Frankreich reisen. Dies kündigte das chinesische Außenministerium an. Wang werde eine Rede auf dem China-Seminar während der Münchner Konferenz halten und während seines Besuchs in Frankreich an einem strategischen Dialog teilnehmen. Die britische Zeitung „Guardian“ berichtete, Wang werde in München auch den britischen Außenminister David Cameron treffen.

Zu der Sicherheitskonferenz im Hotel Bayerischer Hof werden von Freitag bis Sonntag rund 50 Staats- und Regierungschefs sowie mehr als 100 Minister aus aller Welt erwartet. Darunter ist auch der israelische Präsident Yitzhak Herzog. Aus Österreich werden Außenminister Alexander Schallenberg, Europaministerin Karoline Edtstadler, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) sowie Justizministerin Alma Zadic (Grüne) erwartet. Die Regierungen Russlands und des Irans sind nicht eingeladen.

