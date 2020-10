Deutschland überlegt stufenweisen Lockdown

Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel (CDU) lädt die Ministerpräsidenten der Bundesländer heute erneut zu einem Krisengipfel in der Corona-Pandemie. So wie die Regierungschefin sehen auch Politiker in den Regionen die Entwicklung angesichts drastisch steigender Infektionszahlen mit Sorge.

In einem Entwurf für einen Beschlussvorschlag, der in den SPD-geführten Ländern plus Thüringen diskutiert wird und aus dem das Nachrichtenmagazin "Spiegel" gestern zitierte, ist von einem "schrittweisen Herunterfahren des öffentlichen und wirtschaftlichen Lebens" die Rede. Schon jetzt wären die Gesundheitsämter in zahlreichen Städten und Gemeinden damit überfordert, Infektionen nachzuverfolgen. Folgende Maßnahmen werden überlegt:

Bis zum 30. November sollen "in Privatwohnungen nur Personen aus zwei Haushalten zusammenkommen dürfen oder Personen aus einem Haushalt und maximal zwei Haushalts-ferne Personen".

Kinder bis 12 Jahre sollen davon ausgenommen werden.

Familiäre Anlässe nur noch mit maximal 15 Teilnehmern.

Ziel der Maßnahmen sei es, die Infektionszahlen so weit zu senken, "dass in der Weihnachtszeit wieder mehr Menschen zusammentreffen können".

Sollte das nicht reichen, skizziert der Entwurf ein schrittweises weiteres Herunterfahren des öffentlichen Lebens im Land. Die vorgeschlagene "Schließungs-Reihe" folge dabei der Logik, "möglichst zusätzliche, unnötige Kontakte sowie An- und Abfahrbegegnungen zu reduzieren, ohne einen vollkommenen Lockdown mit schweren wirtschaftlichen und sozialen Folgen ausrufen zu müssen".

Folgende Bereiche werden in zeitlicher Reihenfolge genannt:

Halbierung der geltenden Höchstgrenzen für Veranstaltungen, dann weitere Reduzierungen

Schließung der Theater, Museen; keine Messen und Veranstaltungen

Hochschulunterricht meist digital

Über die Sperrstunden hinausgehende Einschränkungen der Gastronomie

Frankreich: Angesichts immer neuer Höchststände bei den Neuinfektionen steht Frankreich offenbar vor einem neuen Lockdown: Innenminister Gerald Darmanin sagte vor einer Krisensitzung des Kabinetts, "harte Entscheidungen" seien unausweichlich. Der Vorsitzende des Corona-Beirats der Regierung, Jean-François Delfraissy, nannte zwei Szenarien: eine "massive" Ausweitung der abendlichen Ausgangssperre oder einen direkten Lockdown. Anders als im Frühjahr könnte es nach seinen Angaben Schulen und bestimmten Wirtschaftszweigen erlaubt bleiben, unter strengen Auflagen zu öffnen.

In Italien wächst der Protest gegen den "Mini-Lockdown", den die Regierung verhängt hat. Tausende gingen am Montagabend in verschiedenen Städten auf die Straße, um gegen die Schließung der Lokale um 18 Uhr sowie das Dichtmachen von Kinos, Theatern und Konzerthallen zu protestieren.

In Neapel demonstrierten am Dienstag Taxifahrer auf der Piazza del Plebiscito, dem Hauptplatz Neapels, gegen ein nächtliches Ausgangsverbot von 23 Uhr bis 5 Uhr. Sie protestierten auch gegen die Schließung der Lokale um 18 Uhr, was die 2400 Taxifahrer der Vesuvstadt schwer benachteilige.

Wegen Verwüstungen und Widerstand gegen die Sicherheitskräfte bei Protesten in Mailand gegen die Anti-Corona-Maßnahmen sind 28 Personen von der Polizei angezeigt worden. In Turin, wo es ebenfalls zu gewaltsamen Protesten und zur Plünderung von Geschäften gekommen war, wurden 15 Personen festgenommen.

