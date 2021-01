Deutschland über neue Virus-Mutation besorgt

Da die Zahl der nachgewiesenen Corona-Neuinfektionen in Deutschland nicht deutlich genug sinkt, wurden die ursprünglich bis 10. Jänner geltenden Einschränkungen zumindest bis Ende Jänner verlängert. Besonders besorgt ist die Politik wegen der neuen Virus-Mutation. "Daraus entsteht eine neue und besondere Lage", betonte Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder einigten sich am Dienstag auf strengere Regeln für private Zusammenkünfte. Bisher waren Treffen von zwei Haushalten mit bis zu fünf Personen erlaubt. Nun sollen private Treffen nur noch mit einer weiteren haushaltsfremden Person erlaubt sein.

Neu eingeführt wurde eine Einschränkung des Bewegungsradius: Landkreise, in denen sich binnen sieben Tagen mehr als 200 Menschen pro 100.000 Einwohner neu infiziert haben (7-Tage-Inzidenz), sollen den Bewegungsradius der Bürger auf 15 Kilometer um den Wohnort begrenzen. Wer in einem solchen Hotspot lebt und sich weiter von seinem Zuhause entfernen will, müsste dafür einen triftigen Grund vorbringen, etwa die Fahrt zum Arbeitsplatz. Aktuell weisen laut Robert-Koch-Institut 68 Kreise (von insgesamt 294) einen entsprechend hohen Inzidenzwert auf.

Weiterhin geschlossen bleiben unter anderem Restaurants, Kultur- und Freizeiteinrichtungen und viele Geschäfte. Betriebskantinen sollen geschlossen werden, wo es die Arbeitsabläufe zulassen. Schulen und Kindertagesstätten sollen bis mindestens Ende Jänner weitestgehend geschlossen bleiben oder nur eingeschränkten Betrieb anbieten. Am 25. Jänner werden Bund und Länder entscheiden, wie es ab 1. Februar weitergehen soll.

Israel ist bei der Zahl der Corona-Impfungen weltweit führend, binnen zwei Wochen wurden fast 15 Prozent der 9,2 Millionen Einwohner geimpft. Trotzdem wurde gestern eine Verschärfung der Corona-Beschränkungen beschlossen, die morgen, Freitag, in Kraft treten wird. Laut Medienberichten umfasst der dritte landesweite Lockdown unter anderem die Schließung von Schulen und Kindergärten. Premier Benjamin Netanyahu hat die aktuellen Beschränkungen als "Israels letzten Vorstoß" bezeichnet, um den starken Anstieg der Corona-Fälle zu stoppen. Zuletzt wurden 8300 Neuinfektionen binnen 24 Stunden registriert.

Großbritannien: Das neue Lockdown-Gesetz mit Ausgangsbeschränkungen und Schulschließungen gilt bis 31. März. Premier Boris Johnson sagte gestern im Parlament, das Datum sei nicht deshalb gewählt, weil der Lockdown bis dahin dauern solle. Vielmehr gehe es darum, "einen steten, kontrollierten und faktenbasierten Übergang" zu ermöglichen. Dabei dürften Fortschritte nicht zunichtegemacht werden. Johnson betonte, die Maßnahmen würden permanent überprüft und so bald wie möglich beendet. Es sei wichtig, dass die Menschen zu Hause bleiben, auch um den Effekt der Impfungen nicht zu zerstören, sagte der Premier. "Jede Nadel in jedem Arm macht einen Unterschied."

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Boris Johnson Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.