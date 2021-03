Deutschland startet ins Superwahljahr 2021

In Deutschland stehen heuer nicht nur die Bundestags-, sondern auch die Landtagswahlen in sechs Ländern an. Den Anfang dieses Superwahljahres machen morgen, Sonntag, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.

Die Ministerpräsidenten in beiden Ländern stammen nicht von der auf Bundesebene stärksten Partei CDU – und das könnte auch so bleiben, wenn man sich die aktuellen Umfragen ansieht.

Baden-Württemberg wird derzeit von einer grün-schwarzen Koalition unter Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) regiert. Dieser soll nach dem Wunsch der Wähler (70 Prozent) weiter Regierungschef bleiben. Auch bei der Parteipräferenz liegen die Grünen vorne. Sie kommen in der jüngsten Umfrage auf 35 Prozent. Die CDU mit Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann bricht dagegen ein und könnte in ihrer einstigen Hochburg ihr historisch schwächstes Ergebnis (27 Prozent 2016) unterbieten.

Maskenskandal schadet CDU

Das liegt einerseits an den schlechten Persönlichkeitswerten der Spitzenkandidatin. Selbst bei den CDU-Anhängern präferieren nur 28 Prozent die derzeitige Kultusministerin. Andererseits könnte den Christdemokraten auch der sogenannte Maskenskandal schaden. Gleich zwei Bundestagsabgeordnete der CDU/CSU-Fraktion hatten erst vor wenigen Tagen eingeräumt, bei Geschäften mit Corona-Schutzmasken Hunderttausende Euro verdient zu haben. Erst auf Druck der Unionsspitzen hatten sie erklärt, auf Fraktionsmitgliedschaft und Mandat zu verzichten. Während die Linke an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern dürfte, kommt die Alternative für Deutschland (AfD) in den Umfragen auf zehn bis zwölf Prozent.

Und liegt damit in etwa gleichauf mit der auf niedrigem Niveau verharrenden SPD und der FDP.

Durch die Schwäche der CDU ist in Baden-Württemberg auch ein Koalitionswechsel möglich. Nach Grün-Schwarz könnte eine Ampel aus Grünen, SPD und FDP kommen.

Malu Dreyer Bild: Reuters

Eine Ampelkoalition regiert bereits in Rheinland-Pfalz. Ministerpräsidentin ist seit 2013 Malu Dreyer (SPD). Laut jüngster Umfrage wünschen sich 58 Prozent, dass Dreyer die Landesmutter bleibt.

Bleibt die SPD vorne?

Bei den Parteien scheint es dagegen knapp zu sein. Hier liegen die Sozialdemokraten zwischen einem und drei Prozentpunkten vor der CDU unter Spitzenkandidat Christian Baldauf. Die Ampelkoalition steht in den Umfragen gut da. Eine Mehrheit für das Bündnis scheint relativ sicher zu sein.

Die Chancen der Christdemokraten auf das Ministerpräsidentenamt sowohl in Baden-Württemberg als auch in Rheinland-Pfalz scheinen damit gering zu sein. Für den neuen Bundes-CDU-Chef, Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet, kein Wunschstart ins Superwahljahr.