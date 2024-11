Der deutsche Kanzler Olaf Scholz wird auch als SPD-Kanzlerkandidat in die Wahl am 23. Februar gehen. Das steht fest, seit Verteidigungsminister Boris Pistorius am Donnerstagabend in einem Video erklärt hat, dafür nicht zur Verfügung zu stehen (die OÖN berichteten). Am Montag soll Scholz im Parteivorstand nominiert werden.